NYT: «атака американской политкорректности» — французы возмутились включением в авторитетный словарь гендерно-нейтрального местоимения

Включение в авторитетный французский словарь гендерно-нейтрального личного местоимения было расценено представителями властей страны как наступление политкорректной американской идеологии на французские ценности, констатирует NYT. Министр образования и первая леди Франции сочли, что французскому языку достаточно двух личных местоимений — «он» и «она». Подобная реакция показывает, насколько сильно Франция и США разошлись во взглядах на пол и расу, замечает газета.

Возможно, Франции всегда было бы непросто с небинарными местоимениями, поскольку разделение на мужской и женский род имеет важнейшее значение во французском языке, находящемся под защитой властей, однако ярость, вызванная включением в известный словарь гендерно-нейтрального местоимения «iel», была на удивление сильной, пишет The New York Times. Когда авторитетный словарь Le Petit Robert решил добавить местоимение «iel» — гендерно нейтральное слияние мужского «il» (он) и женского «elle» (она) — в своё последнее онлайн-издание, министру образования Франции Жан-Мишелю Бланке это не понравилось, отмечает газета. «Вы не должны манипулировать французским языком, какова бы ни была причина», — заявил министр, поддержав мнение о том, что «iel» — порождение культуры политкорректности.

«Г-н Бланке, по-видимому, убеждён в масштабном наступлении американской политкорректности на Францию, с целью посеять рознь на расовой и гендерной почве во французском универсализме», — иронизирует газета, напоминая, что ранее министр называл главным фактором, обеспечившим победу Дональда Трампа на выборах в 2016 году в США, отторжение идеологии политкорректности. В вопросе о гендерно-нейтральных местоимениях министра образования поддержала и первая леди Франции Брижит Макрон, отмечает газета. «Есть два местоимения: он и она», — заявила супруга президента.

Генеральный директор издательства Le Robert Шарль Бимбине, в свою очередь, опубликовал заявление, в котором отверг обвинения министра в активизме. «Миссия Le Robert состоит в том, чтобы наблюдать за эволюцией французского языка, который находится в движении и разнообразен, и учитывать это», — написал он. По его мнению, «определить слова, описывающие мир, значит помочь лучше понять его».

По словам газеты, Франция особенно обеспокоена ростом популярности американской гендерной и расовой политики. Президент Эммануэль Макрон предупредил, что «некоторые теории из области социальных наук, полностью импортированные из Соединённых Штатов», могут представлять угрозу. И хотя некоторые неологизмы входят в лексикон с определённой регулярностью, Французская академия, основанная в 1634 году для защиты французского языка, остаётся бдительным стражем языковой чистоты, напоминает издание.

Тем временем, 24-летний студент факультета международных отношений Парижского университета Лилиан Дельомм, который уже около года пользуется местоимением «iel», был потрясён заявлением Брижит Макрон. «Для меня это было очень жестоко, — признался Дельомм в интервью. — Слова первой леди, женщины, учительницы французского языка, человека, чьи отношения с мужем противоречили многим общественным нормам, заставили меня потерять надежду». По словам студента, хотя он проинформировал сокурсников и преподавателей о новом предпочтении местоимений, все по-прежнему продолжают обращаться к нему в мужском роде и использовать местоимение «он».

Как напоминает газета, в течение некоторого времени движение за «инклюзивное правописание» боролось с лингвистическим истеблишментом во Франции в попытке избавить французский язык от уклона в сторону мужского рода, однако в начале года Французская Академия отвергла эти усилия. Бессменный секретарь организации Элен Каррер д'Энкосс заявила, что инклюзивное правописание, даже если и поддерживает движение против дискриминации по признаку пола, «не только контрпродуктивно для этой цели, но и вредно для практики и понятности французского языка».

При этом, на взгляд специалиста по гендерным исследованиям Гвенаэль Перье, нападки на инклюзивное правописание и гендерно-нейтральные местоимения — это «простой способ для противников феминизма выразить себя». «Гораздо менее открытый, чем прямые нападки на женщин или трансгендеров», — пояснила она.

Правоцентристский депутат Франсуа Жоливе, возглавивший кампанию против решения Le Robert включить «iel» в свой словарь, уверен, что включение местоимения, «которого толком не существует» во Франции», стало проявлением активизма, а не выполнением работы редакции. Франция, настаивает он, никогда не согласится с тем, чтобы людей загоняли в сектантские общины, независимо от расы или пола. «Здесь у нас универсализм, — заявил он. — Сокровенное внутреннее «я» никогда не должно иметь приоритета над личностью как членом коллектива, каковым является нация».

Проблема этого аргумента, по мнению NYT, в том, что французская модель в интерпретации Жоливе «загоняет» граждан страны «в определённые бинарные гендерные идентичности, отрицая существование других возможностей». И хотя большинство французов и американцев вряд ли согласны с радикальными суждениями французских учёных и политиков в отношении культуры «политкорректности», тем не менее протесты по поводу местоимения «iel» во Франции в момент, когда Госдепартамент США выдал первый паспорт Соединённых Штатов с пометкой X в графе пола, свидетельствуют о том, насколько чувствительны две страны из-за различия подходов к вопросам пола и расы, констатирует издание.

При этом разногласия носят не только международный характер, отмечает газета. Так, другой авторитетный французский словарь Larousse высмеял инициативу Le Robert, назвав «iel» «псевдоместоимением». Неясно, к чему приведёт противостояние словарей, однако министр образования не собирается использовать небинарное местоимение в своей речи, пишет NYT. Как заявил Бланке французским депутатам в 2017 году, «существует только один французский язык, только одна грамматика и только одна республика».