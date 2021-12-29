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NBC: Библия, пули и флаг Конфедерации — археологи нашли капсулу времени в пьедестале снесённой статуи

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американские археологи нашли «послание потомкам» в пьедестале конной статуи генерала Роберта Ли — главнокомандующего армией Конфедерации. Как сообщает NBC News, в медном ящике оказались деньги Конфедерации, старинная газета, Библия и некоторые другие предметы. Однако, к разочарованию археологов, среди этих предметов не оказалось фотографии убитого Авраама Линкольна.

Ричмонд, Вирджиния. Некогда столица Конфедерации. Три месяца назад в стране, где восхваление генерала Конфедерации снова стало восприниматься болезненно, исполинская статуя Роберта Ли, завершённая в 1890 году, была снята с пьедестала.

Историки, обрадованные демонтажем памятника, продемонстрировали то, что, по-видимому, являлось капсулой времени. По их мнению, там могла храниться вторая фотография президента Авраама Линкольна — снимок, который, возможно, был сделан после его убийства. Но в коробке оказались всего лишь непримечательные сувениры.

Однако вчера, когда коллектив разрезал гранитный пьедестал, нашлась настоящая капсула времени.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Все готовы?

Медный ящик весом 36 фунтов был вскрыт археологами штата Вирджиния спустя 134 года после того, как был запечатан.  

КЕЙТ РИДЖУЭЙ, Департамент исторических ресурсов штата Вирджиния: Не так уж плохо. По крайней мере, это не суп.

Внутри — деньги Конфедерации, пули, вырезанный вручную флаг Конфедерации, Библия, монеты и старинная газета. Но фотографии мёртвого Авраама Линкольна нет.

КЕРРИ САНДЕРС, корреспондент NBC News: Никакой фотографии. Вы разочарованы?

ДЕЙЛ БРУМФИЛД, историк: Немного разочарован, но не удивлён. Вдова Авраама Линкольна, Мэри Тодд Линкольн, категорически запретила фотографировать своего мужа в гробу во время церемонии прощания.

Зато нашли журнал «Харперс» 1965 года выпуска, с напечатанной гравюрой — изображением женщины, скорбящей у гроба президента Линкольна.

Президент Линкольн был застрелен всего через шесть дней после капитуляции генерала Роберта Ли. Гражданская война окончилась, рабы в конечном итоге получили свободу, а расколотая нация снова стала Соединёнными Штатами Америки.

Керри Сандерс, NBC News.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2021 года.

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