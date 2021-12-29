NBC: Библия, пули и флаг Конфедерации — археологи нашли капсулу времени в пьедестале снесённой статуи

Американские археологи нашли «послание потомкам» в пьедестале конной статуи генерала Роберта Ли — главнокомандующего армией Конфедерации. Как сообщает NBC News, в медном ящике оказались деньги Конфедерации, старинная газета, Библия и некоторые другие предметы. Однако, к разочарованию археологов, среди этих предметов не оказалось фотографии убитого Авраама Линкольна.
Ричмонд, Вирджиния. Некогда столица Конфедерации. Три месяца назад в стране, где восхваление генерала Конфедерации снова стало восприниматься болезненно, исполинская статуя Роберта Ли, завершённая в 1890 году, была снята с пьедестала.
Историки, обрадованные демонтажем памятника, продемонстрировали то, что, по-видимому, являлось капсулой времени. По их мнению, там могла храниться вторая фотография президента Авраама Линкольна — снимок, который, возможно, был сделан после его убийства. Но в коробке оказались всего лишь непримечательные сувениры.
Однако вчера, когда коллектив разрезал гранитный пьедестал, нашлась настоящая капсула времени.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС:Все готовы?
Медный ящик весом 36 фунтов был вскрыт археологами штата Вирджиния спустя 134 года после того, как был запечатан.
КЕЙТ РИДЖУЭЙ, Департамент исторических ресурсов штата Вирджиния:Не так уж плохо. По крайней мере, это не суп.
Внутри — деньги Конфедерации, пули, вырезанный вручную флаг Конфедерации, Библия, монеты и старинная газета. Но фотографии мёртвого Авраама Линкольна нет.
КЕРРИ САНДЕРС, корреспондент NBCNews: Никакой фотографии. Вы разочарованы?
ДЕЙЛ БРУМФИЛД, историк:Немного разочарован, но не удивлён. Вдова Авраама Линкольна, Мэри Тодд Линкольн, категорически запретила фотографировать своего мужа в гробу во время церемонии прощания.
Зато нашли журнал «Харперс» 1965 года выпуска, с напечатанной гравюрой — изображением женщины, скорбящей у гроба президента Линкольна.
Президент Линкольн был застрелен всего через шесть дней после капитуляции генерала Роберта Ли. Гражданская война окончилась, рабы в конечном итоге получили свободу, а расколотая нация снова стала Соединёнными Штатами Америки.
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