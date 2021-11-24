DW: памятник Рузвельту в Нью-Йорке уберут с глаз долой — не заручился согласием прохожих

Конная статуя Теодора Рузвельта, простоявшая перед Американским музеем естественной истории более 80 лет, будет перемещена якобы для того, чтобы не смущать прохожих, передаёт Daily Wire. Президентская библиотека Теодора Рузвельта, которая заберёт памятник на хранение, заявляет, что его композиция и нынешнее местонахождение «проблематичны».
В некоторые аспекты этой истории практически невозможно поверить. Итак, статуя президента Теодора Рузвельта, простоявшая более 80 лет перед Американским музеем естественной истории, это в Нью-Йорке, будет перенесена.
Фонд Президентской библиотеки Теодора Рузвельта в пятницу выпустил пресс-релиз, в котором объявил, что статуя президента, натуралиста и основателя Службы национальных парков будет перемещена в Президентскую библиотеку Рузвельта, которая должна открыться в 2026 году.
Вот что говорится в заявлении: «Президентская библиотека Теодора Рузвельта сегодня объявила, что вступила в соглашение с мэрией Нью-Йорка о долгосрочной аренде и пересмотре конной статуи работы Джеймса Эрла Фрейзера, изготовленной по заказу попечительского совета Мемориала Рузвельта в штате Нью-Йорк в 1929 году…»
Далее в заявлении поясняется, что причина перемещения — в том, что статуя «проблематична» и… Только послушайте! «Руководство Библиотеки Теодора Рузвельта полагает, что конная статуя проблематична из-за своей композиции. Более того, её нынешнее местонахождение отказывает прохожим в праве на согласие и контекст. Соглашение с мэрией позволяет Библиотеке Теодора Рузвельта забрать статую для хранения, с возможностью показа, при котором она могла бы послужить важным инструментом для изучения прошлого нашей страны».
Итак, статуя не заручается согласием! Это проблематично. Почему? Потому что Теодор Рузвельт… Они на самом деле так и не объяснили, я прочёл три статьи о переносе этой статуи, чтобы получить более содержательные доводы о том, почему она проблематична. Но везде увидел лишь одно: «Она проблематична!» И нам остаётся лишь гадать, что же в ней проблематично.
Думаю, дело в том, что это конная статуя, Теодор Рузвельт на коне, а по бокам от него идут двое пеших: один — представитель коренных народов Америки, другой — африканец. И вполне очевидно, что они проводники. Потому что он был исследователем. Помимо всех прочих титулов и почётных званий. Итак, вполне очевидно, что таков контекст статуи.
И почему это проблематично? Это же изображение того, что действительно было в истории! Представитель коренных народов Америки в роли проводника… Представители коренных народов были отличными проводниками! Почему же… Это что, оскорбление? Нам больше не следует этого признавать?
Но… заручиться согласием… Поговорим об этом подробнее. Статуя не получает согласия. Статуя нарушила принцип согласия людей, которые проходят мимо неё. А как именно статуя должна заручаться согласием? Итак, вы можете… Вот что нам сейчас говорят в Нью-Йорке: ваше право на согласие может нарушить неодушевлённый предмет. Это что, форма сексуальных посягательств, в которых виновна статуя? Потому что статуя не заручилась согласием… Статуя не получила вашего согласия, прежде чем решила существовать!
Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится в Ленинградской области. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минздрав зарегистрирует 24 ноября вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.
Корабль «Прогресс М-УМ» и узловой модуль «Причал» отделились от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Главная оперативная группа приняла космический корабль на управление, он направляется к МКС.
Ректор педиатрического университета СПбГПМУ Дмитрий Иванов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет в среду, 24 ноября.
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, добившихся высокого уровня вакцинации, и в тех субъектах, где такой уровень не достигнут.
Директор Российской детской клинической больницы Российского национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова Елена Петряйкина в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Минздрав зарегистрирует 24 ноября вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России достиг 50,4%.
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что в стране будет новый эпидемический подъём по заболеваемости коронавирусом, отметив, что этого не избежали другие страны.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT прокомментировал позицию председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова по поводу вакцинации. В партии отметили, что Зюганов не против вакцинации, но считает, что прививку от COVID-19 должны делать по медицинским показаниям.
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства назвала пять регионов страны с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.