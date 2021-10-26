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Корреспондент: на Украине вандалы снесли два советских памятника

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Минувшей ночью сразу в двух городах Полтавской области Украины неизвестные вандалы снесли два памятника. Как передаёт «Корреспондент», были повреждены монумент Василию Чапаеву и памятник комсомольцам. Украинские правоохранители выясняют детали произошедшего.
Корреспондент: на Украине вандалы снесли два советских памятника
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В городе Лубны Полтавской области в ночь на 26 октября неизвестные снесли памятник участнику Первой мировой и гражданской войны Василию Чапаеву, передаёт «Корреспондент».

Монумент должны были давно демонтировать, однако в 2015 году он был переименован в памятник чапаевской дивизии и остался стоять.

Также, отмечает издание, в городе Лохвица минувшей ночью был снесён памятник комсомольцам. Правоохранители выясняют детали произошедшего.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Корреспондент Украина Европа
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