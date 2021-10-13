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Вести: в Одессе облили красной краской ворота российского консульства

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Неизвестный облил красной краской ворота генерального консульства России в Одессе. Как пишут «Вести», в полиции сообщили, что по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Хулиганство».
Вести: в Одессе облили красной краской ворота российского консульства
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Ворота генерального консульства России в Одессе облили красной краской. Об этом «Вестям» сообщил источник в правоохранительных органах. По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Хулиганство».

Инцидент произошёл в ночь на среду 13 октября. В полицию обратился нацгвардеец, который и сообщил о поступке неизвестного. 

Служащий нацгвардии охранял консульство и заметил человека в тёмной одежде и капюшоне, который бросил два пакета в сторону ворот и убежал. 
 
На месте происшествия полицейские нашли два пакета с красной краской и два марлевых тампона с образцами вещества бурого цвета.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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