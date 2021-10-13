Вести: в Одессе облили красной краской ворота российского консульства

03:50
Корабль «Прогресс» вывели на орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Байконур, успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18».
03:35
Forbes: ВВС США нацелили бомбардировщики на уничтожение кораблей России
Бомбардировщики Военно-воздушных сил Соединённых Штатов B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу по ликвидации кораблей Балтийского и Черноморского флотов России. Об этом сообщает Forbes.
03:22
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 у побережья Индонезии. Об этом информирует Геологическая служба США.
03:08
Ракета «Союз» стартовала с Байконура
Украшенная хохломой ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18», стартовала с космодрома Байконур.
02:58
Побережье британского Йоркшира усыпали раки
Тысячи ракообразных выбросились на берег пляжей графства Йоркшир на северо-востоке Великобритании. Об этом сообщает CNN.
02:45
NBC: Национальная стрелковая ассоциация США подверглась атаке хакеров якобы из России
На американскую Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) была совершена кибернетическая атака якобы российских хакеров. Об этом сообщает телеканал NBC.
02:26
Блинкен провёл переговоры главой МИД Судана
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с министром иностранных дел Судана Марьям аль-Махди. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
02:09
Бизнес Москвы просит ввести меры господдержки на фоне начала нерабочих дней
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева заявила, что московские бизнесмены предложили предусмотреть новый набор мер господдержки на фоне введения нерабочих дней из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.
01:54
Власти Тайваня рассчитывают на поддержку США в случае конфликта с Китаем
Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что рассчитывает на поддержку со стороны Соединённых Штатов в случае конфликта с Китаем. Об этом информирует CNN.
01:39
В России за сутки потушили 16 лесных пожаров
В России лесопожарные службы за прошедшие сутки ликвидировали 16 природных пожаров. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
01:23
В Московском регионе стартовали нерабочие дни
В четверг, 28 октября, в Москве и Московской области стартовал период нерабочих дней в связи с осложнением ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
01:05
Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего главу «Автодора»
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-главу «Автодора» Сергея Кельбаха, который ранее был задержан.
01:00
Махачев ответил, получалось ли у него на спаррингах переводить Нурмагомедова в партер
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал о борцовских спаррингах с экс-чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
00:52
Террористы совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили десять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
00:48
СЭ: «Спартак» договорился о покупке игрока «Арсенала» Хлусевича
«Спартак» и «Арсенал» согласовали трансфер 20-летнего полузащитника туляков Даниила Хлусевича.
00:37
Карасёв рассказал, как жена убедила его не завершать судейскую карьеру
Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о случаях, когда он хотел завершить судейскую карьеру.
00:30
В России отметили риск эскалации напряжённости в САР
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в рамках заседания Совета Безопасности по Сирии заявил, что на неподконтрольных правительству территориях Сирии сохраняется риск эскалации напряжённости.
00:22
«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче Примеры
В рамках 11-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Осасуной».
00:15
Талибы провели переговоры со спецпредставителем кабмина ФРГ по Афганистану
Министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки провёл в Катаре переговоры со спецпредставителем правительства Германии по Афганистану Маркусом Потцелем.
00:07
«Спартак» объявил о подписании нового контракта с Умяровым
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров подписал новый контракт с клубом.
00:02
Грызлов: представители Киева не ответили на вопросы о применении Bayraktar в Донбассе
Представители Киева на переговорах по Донбассу не стали отвечать на вопросы по поводу использования турецкого беспилотника Bayraktar, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
23:53
«Вест Хэм» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» и вышел в 1/4 Кубка лиги
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» в серии послематчевых пенальти победил «Манчестер Сити».
23:49
Дарья Бондаренко рассказала о работе в Театре на Малой Бронной
Актриса Дарья Бондаренко рассказала о работе в Театре на Малой Бронной, худруком которого является Константин Богомолов.
23:48
Специалист рассказал, как отличить мошеннические сайты от реальных интернет-магазинов
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как отличить мошеннические сайты от реальных интернет-магазинов.
23:47
К старту на МКС допущена украшенная хохломой ракета «Союз»
Государственная комиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и последующему старту к МКС ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-18».
23:42
Газманов назвал себя сторонником прививок
Певец Олег Газманов назвал себя сторонником прививок.
23:41
В Крыму рассказали о планах по строительству и ремонту дорог в 2022 году
В Крыму направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году. Такие средства заложены в проект бюджета на следующий год, заявила на заседании Совмина вице-премьер, министр финансов республики Ирина Кивико.
23:41
Диетолог Макиша дала рекомендации по зимнему рациону
Врач-диетолог Марина Макиша дала рекомендации по зимнему рациону.
23:40
Опрос: россияне высказались о действенных мерах в пандемию
Сайт kp.ru провёл опрос в соцсетях и выяснил, какие меры в пандемию россияне считают наиболее действенными.
23:38
«Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Удмуртии в режиме онлайн
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Удмуртии в режиме онлайн.
23:38
«Интер» победил «Эмполи» в матче Серии А
В десятом туре итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде одержал победу над «Эмполи».
23:37
«Боруссия» Мёнхенгладбах разгромила «Баварию» в Кубке Германии
В матче второго раунда Кубка Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах одержала крупную победу над мюнхенской «Баварией».
23:36
«Тоттенхэм» победил «Бёрнли» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги по футболу «Тоттенхэм» одержал победу над «Бёрнли».
23:35
«Ливерпуль» обыграл «Престон» в 1/8 финала Кубка английской лиги
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги по футболу «Ливерпуль» одержал победу над «Престон Норт Энд».
23:31
Сценарист «Рабыни Изауры» Жилберту Брага умер в возрасте 75 лет
Бразильский сценарист, лауреат международной телевизионной премии «Эмми» Жилберту Тумшиц Брага умер в Рио-де-Жанейро на 76-м году жизни.
23:27
Нурмагомедов рассказал, что мешает Махачеву выйти на новый уровень в UFC
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о карьерных перспективах Ислама Махачева.
23:18
В Анкаре прошли американо-турецкие консультации по программе F-35
США и Турция провели консультации по программе создания F-35, из которой Анкара была исключена после покупки российских ЗРК С-400. Об этом сообщили в Пентагоне.
23:13
Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России
После завершения группового этапа Кубка России по футболу стали известны все участники первого раунда плей-офф.
23:10
В Подмосковье рассказали о работе государственных ветклиник в нерабочие дни
Государственные ветеринарные клиники Московской области продолжат работу в нерабочие дни.
23:01
Грызлов назвал прошедшее заседание контактной группы по Донбассу одним из самых сложных
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, прошедшее 27 октября, стало одним из самых напряжённых и сложных за всё время работы формата, заявил полномочный представитель России Борис Грызлов.
22:58
ЦСКА уступил АСВЕЛу в матче баскетбольной Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на выезде проиграл французскому АСВЕЛу.
22:47
Олег Газманов высказался об уходе на пенсию
Певец Олег Газманов высказался об уходе на пенсию.
22:45
Самсонова обыграла Большову и вышла в третий раунд турнира WTA в Курмайёре
В матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Людмила Самсонова обыграла испанку Алёну Большову.
22:41
Суд избрал домашний арест экс-главе «Автодора» Кельбаху
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 11 декабря бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха, который обвиняется в превышении полномочий.
22:39
В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Красный Строитель
На заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы одобрили проект комплексного развития бывшей промзоны Красный Строитель.
22:31
Кучеров перенёс операцию и выбыл из строя на 8—10 недель
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров перенёс операцию и в ближайшее время не сможет помочь своей команде.
22:24
Молдавия и «Газпром» провели переговоры о новом контракте на поставку газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.
22:20
В Мурманской области направят более 800 млн рублей на реконструкцию спортобъектов
В Мурманской области направят более 800 млн рублей на реконструкцию спортивных объектов, заявила заместитель губернатора Елена Дягилева.
22:17
«Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу
Московский «Локомотив» одержал победу над португальской «Брагой» в финале чемпионата мира среди клубов по пляжному футболу.
22:14
Мария Аронова прокомментировала назначение Владимира Кехмана на пост гендиректора МХАТа им. Горького
Актриса Мария Аронова прокомментировала назначение Владимира Кехмана на пост гендиректора МХАТа им. Горького.