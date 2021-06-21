Главред: пьяные вандалы сорвали украинский флаг с могилы бойца ВСУ

18:15
Врач рассказала о рисках пребывания на солнце в жару
Врач Ирина Добрецова рассказала о рисках пребывания на солнце в жару.
18:14
Британия ввела новые санкции против Белоруссии
Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. Ограничения были наложены на 11 физических лиц и две организации.
18:13
Самедов: главное — выдержать стартовый натиск Дании
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.
18:12
В Мосприроде рассказали об экологичных способах защиты от комаров
Эксперты Мосприроды рассказали об экологичных средствах для защиты от комаров.
18:11
Онищенко рассказал, как обезопасить себя в жаркую погоду
Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как обезопасить себя в жаркую погоду.
18:08
В Удмуртии рассказали об объёме экспорта
Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России — заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич сообщил, что с января по апрель 2021 года объём экспорта региона составил $248 млн.
18:05
Роспотребнадзор усилил контроль условий проживания туристов в Ялте
Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что в Ялте после наводнения усилен контроль условий проживания туристов.
17:59
Медведев сыграет в паре с Карацевым на Олимпиаде в Токио
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал сочетания российских теннисистов для выступления в парном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.
17:59
В Новгородской области ношение масок станет обязательным на работе
Для сотрудников предприятий и организаций Новгородской области, не прошедших вакцинацию от коронавируса, обязательным требованием для нахождения на работе станет ношение масок.
17:58
Диетолог назвала минусы низкоуглеводной диеты
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему нельзя полностью отказываться от углеводов.
17:56
Синоптики предупредили о жаре в Пермском крае
Синоптики предупредили о жаркой погоде в Пермском крае.
17:55
Музей Победы в Москве будет открыт для бесплатного посещения 22 июня
Москвичей и гостей города пригласили бесплатно посетить Музей Победы в День памяти и скорби — 22 июня.
17:53
МЧС предупредило об аномальной жаре в Кировской области
Главное управление МЧС России объявило метеопредупреждение по Кировской области в связи с аномально жаркой погодой.
17:50
На Кубани спецназ ЮВО провёл учения
В горах Краснодарского края подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) провели учение по действиям в тылу условного противника.
17:50
Великая и Дериглазова вошли в состав сборной России по фехтованию на ОИ в Токио
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов назвал состав национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио.
17:46
«Роскосмос» отслеживает ситуацию с наводнением в Крыму с помощью спутников
Корпорация «Роскосмос» заявила, что российские спутники дистанционного зондирования Земли в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию с наводнением в Ялте.
17:40
Канчельскис объяснил, почему у России мало шансов выйти в плей-офф Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы национальной команды на выход в плей-офф чемпионата Европы накануне матча заключительного, третьего тура группового этапа со сборной Дании.
17:35
Аршавин сравнил сборную России на Евро-2008 и Евро-2020
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин сравнил национальные команды 2008 и 2021 годов накануне матча заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.
17:34
Экс-главу Астраханской области приговорили к пяти годам колонии
Бывшего главу астраханского правительства Расула Султанова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии за злоупотребление служебными полномочиями.
17:33
Авиация ЧФ провела лётные учения с выполнением бомбовых ударов
Самолёты и вертолёты морской авиации Черноморского флота приняли участие в лётно-тактических учениях с выполнением бомбовых ударов.
17:29
Аршавин: надеюсь, что как-то — непонятно как — Россия всё же сумеет добиться результата в матче с Данией
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.
17:21
Мостовой посоветовал России тянуть время в матче с Данией на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.
17:21
США ввели новые санкции против Белоруссии
Минфин США сообщил о введении американской стороной новых санкций против белорусских ведомств и частных лиц.
17:20
Синоптик предупредил о приближении «атмосферного монстра» к Москве
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве ближе к выходным из-за жары образуется «атмосферный монстр», который может принести в столицу ливни, грозу, град, шквалистый ветер.
17:16
Погба уверен, что Бензема забьёт на Евро-2020
Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба высказал мнение о выступлении форварда команды Карима Бензема на чемпионате Европы.
17:15
ЕС ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии
Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии, добавив в чёрный список 78 физических и восемь юридических лиц. Об этом говорится в распространённом заявлении Совета ЕС.
17:14
Pajhwok: талибы захватили военную базу силовиков в Афганистане
По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности погибли и семь пострадали в результате столкновений с боевиками радикального движения «Талибан»* в афганской провинции Логар. В результате атаки талибы захватили военную базу силовиков.
17:05
СМИ: «Манчестер Сити» сделал предложение «Тоттенхэму» по трансферу Кейна
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» сделал предложение лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» по трансферу нападающего сборной Англии Гарри Кейна.
17:02
Врачи рассказали об опасных симптомах индийского штамма COVID-19
Врачи перечислили опасные симптомы, которые характерны для индийского («дельта») штамма коронавируса.
16:59
В Тверской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
За сутки в Тверской области зарегистрировали 156 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
16:58
В Пермском крае выявили 128 случаев COVID-19 за сутки
В Пермском крае выявили 128 случаев коронавируса за сутки.
16:55
В Нижегородской области оценили ситуацию с COVID-19
За сутки в Нижегородской области выявили 268 случаев коронавируса.
16:55
В Подмосковье заявили об увеличении числа записывающихся на вакцинацию от COVID-19
Министр здравоохранения и заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила об увеличении числа записывающихся на вакцинацию от COVID-19 в регионе.
16:53
Матыцин считает, что сборная России играет ниже своих возможностей на Евро-2020
Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о выступлении национальной сборной на чемпионате Европы по футболу накануне матча заключительного, третьего тура группового этапа со сборной Дании.
16:51
Мотострелки Северного флота прошли курс тактической медицины
Занятия по тактической медицине провели для военнослужащих мотострелковой бригады Северного флота.
16:51
После ДТП с автобусами на Кубани госпитализированы два человека
После столкновения двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края госпитализированы два человека.
16:47
Горецка — о болельщиках: приятно снова видеть 82 млн тренеров, а не 82 млн вирусологов
Полузащитник сборной Германии по футболу Леон Горецка поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку на чемпионате Европы.
16:46
В Ростовской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
За сутки в Ростовской области выявили 169 случаев коронавируса, заявили в правительстве региона.
16:44
МЧС дополнительно направило в подтопленный Крым более 200 спасателей
Более 200 спасателей из Тульского и Ногинского спасательных центров направлены в Крым для устранения последствий подтопления, сообщает пресс-служба МЧС.
16:43
Ростовские спасатели продолжают оказывать помощь Крыму
Пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму сообщила, что третья группа из Донского спасательного центра прибыла на полуостров из Ростовской области для борьбы с последствиями стихии.
16:42
В Тамбовской области выявили 69 случаев COVID-19 за сутки
В Тамбовской области выявили 69 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
16:41
Широков: игра с Данией — это матч равных соперников
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.
16:39
В Прикамье вынесли приговор обвиняемому в организации финансовой пирамиды
В Ленинском районном суде Перми огласили приговор организатору кредитно-потребительского кооператива «Пермский пельменный дом» Евгению Малышеву. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
16:37
В Приморье прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Приморском крае выявили 101 случай коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Общее число заболевших в регионе достигло 45 720.
16:36
Иммунолог рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы вирусов
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.
16:34
На помощь пострадавшим от ливней в Ялте выделили около 58 млн рублей
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что первый транш в размере 57,8 млн рублей был направлен на помощь пострадавшим от стихии.
16:32
В Кировской области зарегистрировали 115 случаев COVID-19 за сутки
В Кировской области зарегистрировали 115 случаев коронавируса за сутки.
16:31
В Петербурге провели более 24 тысяч тестов на COVID-19 за сутки
В Санкт-Петербурге провели 24 313 тестов на COVID-19 за сутки.
16:31
Губернатор Волгоградской области ревакцинировался от коронавируса
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что он ревакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.
16:30
Онопко — о матче России с Данией на Евро-2020: нельзя бежать с шашками наголо
Бывший защитник сборной России по футболу Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы.