Обозреватель: в Одессе облили фекалиями памятный знак погибшим украинским военным

12:44 Директор «Самбо-70» заявил, что идея возвращения Трусовой к Тутберидзе исходит от её отца Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о возвращения российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе.

12:36 Пожар в кардиоцентре в Благовещенске ликвидирован Пожар в кардиологическом центре в Благовещенске, где огонь охватил кровлю на площади 1,6 тыс. кв. м, потушен.

12:35 Адвокат заявил о намерении блогера Била помочь пострадавшей в ДТП Блогер Эдвард Бил намерен оказать помощь пострадавшей в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщил его адвокат Геннадий Удунян.

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12:31 Вяльбе прокомментировала победу команды Сориной в эстафете на чемпионате России Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу сборной Тюменской области в составе Татьяны Сориной, Ольги Кучерук, Екатерины Смирновой и Анны Грухвиной в женской эстафете на чемпионате России в Тюмени.

12:30 МИД России призвал Украину воздержаться от провокационных шагов Россия рассчитывает, что Украина проявит благоразумие и воздержится от провокационных шагов, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.

12:27 Москва представлена в пяти номинациях международной премии World Travel Awards Москва номинирована на пять наград европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards. Голосование на официальном сайте премии продлится до 14 июля.

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12:26 В Ледовом дворце Петербурга откроют пункт вакцинации от коронавируса Власти Санкт-Петербурга приняли решение об открытии нового пункта вакцинации — в Ледовом дворце.

12:26 В Татарстане ожидаются сильный ветер и гололедица В Татарстане в пятницу, 2 апреля, облачная погода, утром ожидаются туман и гололедица.

12:24 Мурашко поблагодарил врачей, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам Благовещенска, которые завершили операцию на открытом сердце и спасли пациента, несмотря на пожар в кардиологическом центре.

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12:10 В МИД России отвергли сообщения о «грядущем конфликте» с Украиной В российском Министерстве иностранных дел назвали очередным вымыслом разговоры о якобы грядущем конфликте России с Украиной. Как заявили в Москве, Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с украинской стороной, тем более в военном.

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12:01 Детским лагерям в Ленобласти разрешили работать при заполняемости 75% В Ленинградской области учреждениям разрешено работать при заполняемости 75% от общего количества мест, рассказали в администрации региона. Соответственно, детские лагеря смогут принять больше детей, чем летом прошлого года.

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11:00 Ретивых в третий раз упал в ходе гонки на чемпионате России в Тюмени Лыжник Глеб Ретивых упал в ходе эстафетной гонки на чемпионате России в Тюмени.

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10:15 Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран.

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