24 канал: неизвестные облили краской памятник Степану Бандере во Львове
Во Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере, расположенный на площади Кропивницкого. Как передаёт «Телеканал новин 24», мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в ближайшее время сотрудники коммунальных служб выполнят работы по очистке памятника.
Садовой также отметил, что не знает цель злоумышленников, которые это сделали, впрочем, надеется, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску.
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