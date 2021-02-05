24 канал: неизвестные облили краской памятник Степану Бандере во Львове

В украинском Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Как передаёт «Телеканал новин 24», местная полиция устанавливает причастных к повреждению памятника, в случае доказательства вины злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырёх лет.

Во Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере, расположенный на площади Кропивницкого. Как передаёт «Телеканал новин 24», мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в ближайшее время сотрудники коммунальных служб выполнят работы по очистке памятника.

Садовой также отметил, что не знает цель злоумышленников, которые это сделали, впрочем, надеется, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску.

«Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и важное место в истории Украины невозможно закрасить краской», — подчеркнул мэр Львова.

Он также добавил, что соответствующее заявление уже направили в полицию.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 5 февраля в 2:20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Бандере на площади Кропивницкого.

Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленников, причастных к повреждению памятника.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». В случае доказательства вины злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырёх лет.