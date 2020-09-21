СТРАНА: депутаты Рады предлагают украинцам отпраздновать юбилей союза с Гитлером

Группа украинских депутатов внесла предложение о том, чтобы в следующем году торжественно отметить 80-летие провозглашения «акта восстановления украинского государства». Как пишет «СТРАНА», существует несколько причин, по которым празднование данного юбилея выглядит плохой идеей, главная из которых — в документе, подписанном 30 июня 1941 года, говорилось, что украинское государство будет тесно взаимодействовать с Адольфом Гитлером и создавать новый порядок в Европе и в мире.

Пока одни националистические политики требуют отмены празднования 8 марта и 9 мая, другие предлагают Украине альтернативу. Депутат от партии «Свобода» Оксана Савчук вместе с 13 коллегами внесли в парламент проект постановления о том, чтобы в следующем году торжественно отметить 80-летие провозглашения «акта восстановления украинского государства». И поскольку речь идёт о серьёзном предложении целой группы депутатов из разных политических сил, «СТРАНА» решила разобраться в том, что же именно предлагают праздновать украинские политики.

Из самого проекта узнать можно только то, что «акт восстановления украинского государства» был провозглашён 30 июня 1941 года. Какое именно государство было восстановлено в этот день и как долго оно существовало, авторы разъяснять не стали. В реальности существовал документ, известный под названием «Акт провозглашения украинского государства», который провозгласил заместитель вождя экстремистской ОУН Ярослав Стецько на собрании представителей этой организации во Львове вечером 30 июня 1941 года.

В этот день в столицу Галичины вошли немцы, с ними прибыли и заграничные руководители бандеровского движения во главе со Стецько. Должен был приехать и сам вождь организации Степан Бандера, который для этой цели выехал из Кракова со своим замом, но немцы на территорию Украины его не пустили.

Вечером того же дня состоялось собрание галицких активистов, на котором присутствовали представители германского военного командования майор Айкерн и капитан Кох. После того как немцы покинули зал заседания, Стецько и зачитал «акт провозглашения украинского государства», который, если прочитать его текст, ко всей Украине вообще отношения не имеет.

Стецько провозгласил именно создание «украинского государства», а не восстановление Украинской народной республики 1918—1920 годов. Это уже позже, готовя текст для «восточных земель», «провозглашение» заменили «восстановлением».

В оригинальном же акте было сказано, что украинская власть создаётся только «на западных землях Украины», и лишь в будущем эта власть подчинится правительству, которое будет создано в Киеве. То есть, несмотря на то что в провозглашённом Стецько документе Степан Бандера назван «руководителем украинского народа», создаваемая им власть изначально ограничила свою деятельность Западной Украиной, не претендуя на тот момент на всеукраинский статус.

Однако, продолжает издание, это не единственная и даже не самая главная причина, по которой празднование юбилея выглядит плохой идеей. К этому выводу можно прийти, если прочитать третий пункт озвученного 30 июня 1941 года акта: «Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации».

Также говорилось, что украинская армия будет воевать вместе с «союзной немецкой армией» за Соборную Украину и «новый порядок во всём мире».

Однако и это ещё не всё. Провозглашая создание украинского государства в союзе с «Национал-Социалистической Великой Германией», Бандера и Стецько не позаботились о том, чтобы заручиться поддержкой собственно «Великой Германии», которая в тот момент начала оккупацию Украины. Собрание вечером 30 июня 1941 года началось с того, что капитан Кох от имени оккупационной власти заявил: «Идёт война, не время заниматься политикой. Исключительно немецкий вермахт может отдавать приказы».

«На этом можно было ставить точку, и зачитанный после ухода представителей немецкого командования документ выглядит в лучшем случае как фантазия. Но эту фантазию нам сегодня предлагают отпраздновать», — подводит итог автор материала.