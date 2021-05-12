Вести: студента, облившего краской памятник Бандере, осудили на четыре года

Студента, облившего во Львове памятник Степану Бандере красной краской, приговорили к четырём годам лишения свободы. Однако, как передают «Вести», реальный срок заменили на условный. Юноша останется на свободе, но следующие два года обязан отмечаться и сообщать об изменении места жительства, учёбы и работы.

Галицкий районный суд вынес приговор одному из студентов, который облил красной краской памятник Степану Бандере во Львове. Как пишут «Вести», юношу приговорили к четырём годам заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком.

Он останется на свободе, но следующие два года обязан периодически сообщать об изменении места жительства, учёбы и работы.

Как напоминает издание, инцидент произошёл в феврале 2021 года. Двое учащихся одного из львовских вузов облили краской памятник Степану Бандере. Следователи установили, что за это им заплатили по тысяче гривен. Полиция уже разыскала заказчика, однако по нему ведётся отдельное расследование.