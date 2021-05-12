Вести: студента, облившего краской памятник Бандере, осудили на четыре года

20:39
Фанаты «Локомотива» забросали поле посторонними предметами после гола «Крыльев Советов»
Болельщики московского «Локомотива» забросали поле посторонними предметами после гола самарских «Крыльев Советов» в финале Кубка России по футболу.
20:37
Швеция предложила помощь посольству Чехии в Москве
Швеция предложила поддержку посольству Чехии в Москве в связи с сокращением персонала из-за дипломатического конфликта.
20:32
Эксперт рассказал о потребительских свойствах капсульных напитков
Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал о потребительских свойствах капсульных напитков.
20:28
Вход в Эрмитаж сделают бесплатным 18 и 20 мая
Вход в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сделают бесплатным 18 и 20 мая.
20:26
В ОНК заявили о росте числа женщин-предпринимателей в СИЗО Москвы
Доля женщин-предпринимателей в московских СИЗО достигает рекордных 15% от числа заключённых, сообщил RT глава ОНК Москвы Георгий Волков по итогам приёма арестованных женщин, проведённого совместно с уполномоченным по правам предпринимателей Москвы Татьяной Минеевой.
20:21
МОК утвердил смену спортивного гражданства фигуристки Джеймс
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил смену спортивного гражданства двумя спортсменами.
20:11
Серена Уильямс проиграла в своём 1000-м матче в карьере
23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс потерпела поражение от аргентинки Надие Подороски в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
20:11
Вершинин: попытки изменить статус Иерусалима незаконны
Министерство иностранных дел России считает лишёнными юридической силы попытки Израиля изменить «географический, демографический и исторический» характер и статус Иерусалима и выступает за прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
20:10
Международный конгресс Moscow Urban Forum пройдёт 1—4 июля в «Зарядье»
Международный конгресс Moscow Urban Forum, посвящённый вопросам городского развития, пройдёт 1—4 июля в «Зарядье».
20:06
Матыцин: главной задачей Минспорта в 2020 году было адаптироваться к работе в условиях пандемии
Министр спорта России Олег Матыцин подвёл итоги работы ведомства в 2020 году и рассказал о планах на 2021 год.
19:59
В Москве стартовал приём заявок на фотоконкурс «Город неравнодушных. Призвание»
В Москве открыли приём заявок на фотоконкурс «Город неравнодушных. Призвание».
19:58
Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук после своего визита в офис генпрокурора Украины заявил, что не планирует покидать Украину.
19:51
Синоптики предупредили о жаре до +31 °С в Омске
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили о жаре до +31 °С в Омске.
19:50
Хирург рассказал о разнице между оперированием детей и взрослых
Заместитель главного врача по хирургии Челябинской областной детской клинической больницы, врач высшей категории Николай Ростовцев рассказал о разнице между оперированием детей и взрослых.
19:48
Калининградская область приняла 63,5 тысячи туристов в майские праздники
В майские праздники Калининградскую область посетили 63,5 тыс. туристов, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
19:47
Синоптик предупредила о жаре на Кубани
Начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова рассказала о погоде в регионе в ближайшие дни.
19:46
В Подмосковье обработали более 2 тысяч га земель от борщевика
В Московской области обработали более 2 тыс. га земель от борщевика Сосновского.
19:42
Врачи рассказали, как избежать теплового удара
Врачи дали рекомендации по сохранению здоровья в жаркую погоду.
19:42
Президент Узбекистана помиловал 100 осуждённых
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 100 осуждённых в преддверии празднования Рамазан хайита (Ураза-байрама).
19:41
Агроном рассказала о полезных свойствах микрозелени
Агроном-технолог городской фермы «РусЭко» Оксана Колесова рассказала о полезных свойствах микрозелени.
19:40
Юэн победил на пятом этапе «Джиро д'Италия»
Австралиец Калеб Юэн, выступающий за Lotto Soudal, одержал победу на пятом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
19:40
Архитектор Либескинд рассказал о проекте «Мечты о свободе» в Новой Третьяковке
Архитектор Даниэль Либескинд рассказал о международном проекте «Мечты о свободе. Романтизм в Германии и России» в Новой Третьяковке, разработанном в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена.
19:37
В Госдуме оценили необходимость введения дополнительных занятий по киберспорту в школах
Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов оценил необходимость введения дополнительных занятий по киберспорту в школах.
19:36
Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о рисках
В Роскомнадзоре предупредили российских пользователей WhatsApp о рисках, связанных с передачей персональных данных зарубежным компаниям. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
19:35
Субботина об Играх в Токио: не получилось в этот раз — значит, получится в следующий
Российская синхронистка Варвара Субботина высказала мнение о пропуске предстоящих летних Олимпийских игр в Токио из-за травмы.
19:30
Субботина рассказала, сколько отмывала голову в отеле из-за отсутствия душевых в бассейне
Российская синхронистка Варвара Субботина назвала своё самое сильное впечатление нынешнего соревновательного сезона.
19:22
Сборная России победила Швецию в матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Швеции в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
19:20
Доктор технических наук оценил сообщения о ядерных реакциях в Чернобыле
Доктор технических наук, профессор, лауреат премии Ломоносова Владимир Кузнецов прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС.
19:17
Лавров и Блинкен договорились встретиться в Рейкьявике 20 мая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, они обсудили график российско-американских контактов и другие темы, в том числе СВПД и ядерную проблему Корейского полуострова.
19:10
ХАМАС готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе
Заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в беседе с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил, что движение готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе.
19:01
Рябков не исключил возможности встречи Лаврова и Блинкена в конце мая
Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен могут встретиться в Рейкьявике в конце мая.
19:00
«Локомотив» и «Крылья Советов» огласили стартовые составы на финал Кубка России
Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» огласили стартовые составы команд на финал Кубка России по футболу сезона-2020/21.
18:50
Проворов сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира 2021 года в латвийской Риге.
18:46
МИД России призвал к прекращению ударов по израильским и палестинским территориям
Министерство иностранных дел России заявило, что удары по объектам как на палестинской, так и на израильской территории должны прекратиться.
18:45
Клуб НХЛ «Рейнджерс» объявил об отставке главного тренера
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил в отставку главного тренера команды Дэвида Куинна.
18:42
Российские синхронистки победили в технической программе на ЧЕ в Будапеште
Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
18:39
Суд арестовал устроившего стрельбу в школе в Казани Галявиева
Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство об аресте Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе. Он заключён под стражу на два месяца.
18:36
УЕФА назвал судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил арбитров, которые рассудят финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21.
18:36
ХАМАС заявило о гибели одного из лидеров боевого крыла в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС заявило о гибели одного из лидеров своего боевого крыла в секторе Газа Бассема Иссы — командира бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам».
18:35
В Челябинской области пресекли деятельность банды мошенников
В Челябинской области пресекли деятельность банды мошенников, имитировавших получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте. В поимке 16 членов группировки принимали участие более 200 полицейских.
18:35
Субботина: нынешний сезон для меня закончен
Российская синхронистка Варвара Субботина заявила, что нынешний соревновательный сезон для неё закончен.
18:33
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Челябинской области
В Челябинской области с 13 по 17 мая ожидается аномальная жара. Температура воздуха может превысить климатическую норму на 7 °С и более.
18:28
Устроивший стрельбу в казанской школе признал вину
Обвиняемый в нападении на казанскую гимназию Ильназ Галявиев полностью признал вину. Об этом рассказал в суде следователь.
18:25
Субботина — об украинке Фединой: у неё потрясающие руки, поющие
Российская синхронистка Варвара Субботина поделилась мнением об украинке Марте Фединой, победившей в одиночной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
18:23
Умер народный артист России Владимир Редькин
Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни.
18:15
Применение вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Анголе
Минздрав Анголы одобрил применение в стране однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
18:14
РФС подвёл итоги конкурса «Россия — футбольная страна!»
Российский футбольный союз (РФС) подвёл итоги Национального этапа Всероссийского смотра-конкурса проектов массового футбола «Россия — футбольная страна!».
18:10
Китай призвал США прояснить работу американских биолабораторий
Соединённые Штаты не дали никакого значимого ответа на просьбы пояснить работу американских биологических лабораторий, которые находятся в том числе у границ России и Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
18:03
В Кировской области выявили 60 случаев COVID-19 за сутки
За сутки в Кировской области зарегистрировали 60 случаев COVID-19.
18:03
Более 20 тысяч человек в Крыму сделали прививку от COVID-19 в майские праздники
Более 20 тыс. человек в Крыму сделали прививку от коронавируса в майские праздники.