СТРАНА: Зеленского и Раду просят вернуть Бандере звание героя Украины

Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к президенту и Верховной раде, в котором просят власти вернуть Степану Бандере звание героя Украины. Как пишет «СТРАНА», депутаты считают, что «деятельность Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения».
Львовский областной совет принял обращение к президенту и Верховной раде Украины, в котором просит власти вернуть звание героя Украины Степану Бандере. Как передаёт «СТРАНА», данное обращение к центральным органам власти было принято на сессии облсовета 16 февраля.
Депутаты считают, что «деятельность Степана Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения».
«Степан Бандера жил и боролся в то время, когда сама борьба выглядела безнадёжной, а цель — недостижимой. Он в равной степени противостоял как сталинскому, так и гитлеровскому режимам. Наконец, именно Бандера победил. Украина стала независимой. А тоталитарные системы, которым он противостоял, исчезли. Бандеру боялись живым и с ним борются даже после его смерти. Против него работала вся мощь пропагандистской машины СССР. Против него до сих пор работает пропаганда России», — говорится в обращении депутатов.
Они также считают, что решение Донецкого окружного административного суда, который отменил указ президента Украины о присвоении Бандере звания героя Украины, было политизированным.
«Мы, депутаты Львовского областного совета, призываем президента Украины и Верховную раду внести изменения в закон Украины «О государственных наградах Украины» и указ президента Украины «О звании героя Украины» в части возможности присвоения статуса «герой Украины» лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины. Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание героя Украины», — говорится в обращении.
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