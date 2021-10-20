Le Monde: «позорная страница истории» — памятник Джефферсону уберут из нью-йоркской мэрии

Мэрия Нью-Йорка постановила убрать памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону из зала городской комиссии, где он простоял более века, сообщает Le Monde. Как поясняет газета, статуя была вынесена из зала по настоянию темнокожих и латиноамериканских муниципальных советников. На их взгляд, рабовладелец Джефферсон представляет «позорную страницу» американской истории, отмечает издание.

18 октября мэрия Нью-Йорка постановила убрать памятник Томасу Джефферсону — одному из отцов-основателей Соединённых Штатов — из зала городской комиссии, где он стоял более века, сообщает Le Monde. Как напоминает газета, со времён смерти темнокожего Джорджа Флойда и спровоцированных ею антирасистских протестов в США начался процесс пересмотра отношения к памятникам, установленным в честь людей с расистским и рабовладельческим прошлым.

Один из авторов Декларации независимости Соединённых Штатов также держал на своей плантации в Вирджинии более 600 рабов и имел шестерых детей от одной из рабынь, поясняет издание. По словам газеты, латиноамериканские и темнокожие муниципальные советники уже несколько лет требовали убрать памятник из здания.

Теперь статуя должна быть перенесена в зал исторического общества Нью-Йорка. Третий президент США Джефферсон «представляет одну из самых позорных страниц в долгой и сложной истории нашей страны», — объяснила член нью-йоркской городской комиссии афроамериканка Эдриенн Адамс.