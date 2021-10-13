Guardian: в Мехико статую Колумбу заменят «таинственной» индианкой

Власти мексиканской столицы определились с заменой статуи Христофора Колумба, которая находилась на главном проспекте города. Её место должна будет занять точная копия «загадочной» доколониальной скульптуры, также известной как «Молодая женщина из Амажака», сообщает The Guardian.

Власти Мехико определились с заменой статуи Христофора Колумба, которая находилась на центральной улице города. Её место должна будет занять точная копия «загадочной» скульптуры коренной женщины доколониальной эпохи, сообщает The Guardian.

Древняя статуя была найдена в январе в регионе Уастека, недалеко от побережья Мексиканского залива. Она получила название «Молодая женщина из Амажака» в честь деревни, рядом с которой её обнаружили. Но доподлинно неизвестно, кого именно изображает это каменное изваяние, отмечает издание.

Изначально Национальный институт антропологии и истории заявлял, что статуя напоминает богиню плодородия индейцев-уастеков. Но затем археологи выдвинули версию, что скульптура также могла олицетворять представительницу местной элиты.

Реплика будет в три раза больше двухметрового оригинала, который выставлен в Музее антропологии Мехико. Городские власти решили, что статую Колумба следует перенести в менее заметное место и заменить коренной женщиной, поскольку ранее «они были недостаточно представлены» в культуре страны.

Эстетически реплика будет разительно отличаться от скульптуры известного мореплавателя. Молодая женщина из Амажака — это выполненная в доколумбовом стиле статуя с пустыми широко раскрытыми глазами, в которых, вероятно, находились впоследствии утерянные цветные камни, отмечает издание.

Споры о статуе Колумба возникли на фоне 500-летия захвата испанцами столицы ацтеков Теночтитлана (ныне Мехико). Мэр города Клаудия Шейнбаум неоднократно говорила о «500 годах сопротивления коренных народов» и предлагала заменить мореплавателя изображением женщины-аборигенки.

Но возможные альтернативы вызвали насмешку в обществе. В частности, многие посчитали, что скульптура, предложенная художником Педро Рейесом, напоминает инопланетянина из научной фантастики, обращает внимание The Guardian.

Шейнбаум отказалась от проекта Рейеса, но поручила городскому совету продолжать поиск других вариантов. Она описала замену Колумба как «деколонизацию проспекта Реформы» — самого символического бульвара столицы.

На проспекте Реформы в Мехико уже располагаются другие статуи коренных народов. Но они обычно были выполнены в неоклассическом стиле, который соответствовал общему богато украшенному скульптурному оформлению, подчёркивает издание.

В прошлом году статую первооткрывателю убрали с постамента якобы для реставрации. Это произошло незадолго до 12 октября, который в США называют Днём Колумба, а в Мексике — Днём расы. Монумент мореплавателю часто изрисовывали граффити в знак протеста против жестокого обращения с коренными народами. Накануне глава института антропологии Диего Прието Эрнандес признал, что постоянные угрозы скульптуре стали причиной её переноса в «более спокойный район».

Планы по замене статуи Колумба вызвали недовольство среди критиков мексиканского правительства. Они увидели в этом попытку властей вычеркнуть Испанию из истории страны и преуменьшить её роль в местной культуре.

«Молодые историки перестают считаться с идеей о том, что Мексика — это продукт сочетания испанской культуры с культурой коренных народов», — заявил историк Ибероамериканского университета Илан Семо. Более того, по его словам, в современной концепции «испанцы рассматриваются в качестве источника расизма [в Мексике]».