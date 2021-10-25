NYT: не сносить, а построить свой — в американском городе памятнику Конфедерации ответили монументом Цветных войск

Жители американского города Франклин, штат Теннеси, решили вместо сноса местного монумента Конфедерации поставить памятник солдатам Цветных войск США, которые воевали во время Гражданской войны на стороне Севера, пишет The New York Times. При этом, как отмечает газета, цель экспозиции не только дать ответ сторонникам Конфедерации, но и рассказать о жизни темнокожих и их нелёгкой судьбе во время Гражданской войны.

На протяжении многих десятилетий, когда Хьюитт Сойерс проезжал мимо памятника солдату Конфедерации, который возвышался на городской площади, он чувствовал, как на его плечи давит бремя рабства, пишет The New York Times.

Сойерс, которому ныне 73 года, ходил в сегрегированную школу во Франклине, который находится примерно в 20 милях к югу от Нэшвилла, штат Теннеси. Учился он по драным учебникам, которые им отдавала средняя школа для белых. В здании суда стоял фонтанчик с питьевой водой для «цветных», а в кинотеатре на нижнем ярусе ему никогда и никто не был рад. Однако, когда в 2017 году после митинга белых националистов в Шарлоттсвилле по всему Югу памятники Конфедерации начали сносить, Сойерс захотел, чтобы местная огромная статуя под названием «Монумент Конфедерации» — но известная в народе как «Скол» из-за сколотого фрагмента шляпы у солдата — повторила их судьбу.

«Каждый раз, когда я ехал вокруг этой площади, «Скол» напоминал мне о том, что здесь творилось», — отметил он.

Хотя Сойерсу и его единомышленникам не удалось добиться демонтажа статуи, они придумали ей «провокационный ответ»: они решили установить новую бронзовую статую на площади Франклина в виде солдата из Цветных войск США времён Гражданской войны, которые комплектовались в том числе и темнокожими.

Новый памятник, который торжественно открыли в субботу в присутствии многочисленной толпы, а также пять новых мемориальных табличек повествуют как о местном аукционе, где торговали рабами, так и о той роли, которую местные темнонокожие сыграли в борьбе за свою свободу.

«Вот темнокожий, которого обратили в рабство и который положил свою жизнь на алтарь освобождения других людей, — объяснил Сойерс. — Быть здесь перед статуей, которая олицетворяет порабощение этих людей, и знать, что он был готов на это пойти и мы победили — это очень мощный посыл».

Тот факт, что этот проект, который получил название «Дополненная история», нашёл полное понимание и поддержку городских властей, говорит о значительных переменах в менталитете общества и о том, как оно предпочитает сохранять память о Гражданской войне.

«Давно пора рассказать людям не только историю Цветных войск США, но и эту очень мощную историю о темнокожих на войне, — считает местный историк Эрик Якобсон. — Многие об этом просто не знали».

Соответствующая кампания началась в 2017 году, когда на фоне столкновений в Шарлоттсвилле белый пастор Кевин Риггс заявил на публичном собрании, что пришло время снести местный памятник Конфедерации. Из-за подобной инициативы пастору начали поступать смертельные угрозы и гневные сообщения по голосовой почте. Кроме того, сторонники этой кампании столкнулись как с препятствиями юридического характера, так и с ожесточённым сопротивлением организации «Объединённые дочери Конфедерации».

У Якобсона, однако, появилась другая идея: вместо того, чтобы сосредоточиться на демонтаже статуи Конфедерации, он предложил рассказать историю местных афроамериканцев, которые имели отношение к Гражданской войне. В итоге инициативной группе удалось собрать $150 тыс. частных пожертвований, чтобы воплотить этот замысел.

Пять мемориальных досок этого проекта появились перед зданием суда и в центре площади ещё в 2019 году. Эта инсталляция во многом призвана рассказать о жизни афроамериканцев до, после и во время войны. На одной из досок присутствует реклама — рабы за наличные или в кредит.

«Вы слышите всю эту романтизацию рабства в стиле «Унесённых ветром», но вот вам реальность: там, где вы стоите, мужчин и женщин, мальчиков и девочек покупали, как скот», — напомнил Риггс.

Что же касается статуи Цветных войск США, то этот монумент под названием «Марш к свободе» создал скульптор из Колумбуса Джо Фрэнк Говард. Это памятник солдату, который стоит с опущенной винтовкой, поставив ногу на пень. Подле него лежат сломанные кандалы. Название представляет собой аллюзию как на марш солдат на битву, так и на марши, которые стали символом борьбы темнокожих за гражданские права.

Всего за Соединённые Штаты в ходе Гражданской войны сражалось около 180 тыс. темнокожих солдат. При этом в то время как с сегрегацией они сталкивались даже на поле боя, в тех случаях, когда они попадали в плен к конфедератам, их зачастую ждала жестокая расправа.

«Я много статуй Конфедерации перевидал, — отметил местный пастор Крис Уильямсон. — Но я никогда не видел своими глазами статую солдата Цветных войск Соединённых Штатов».

«Важен образ. Важно то, как его подают», — подытожил он.