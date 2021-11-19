Guardian: слишком испанскому Дон Кихоту не нашлось места в «сепаратистской» Барселоне

В отказе Барселоны от установки памятника рыцарю Дон Кихоту и его оруженосцу Санчо Пансе, героев писателя Мигеля де Сервантеса, усмотрели антииспанские и сепаратистские настроения, пишет The Guardian. Тем не менее представители голосовавших против установки памятника партий Каталонии заявили, что решение не имеет отношения к национализму или сепаратизму, добавив, что в Барселоне уже достаточно памятников Сервантесу.

Отказ Барселоны установить статую в честь Дон Кихота вызвал обвинения в антииспанских настроениях и критику в адрес политиков за то, что они склонились под давлением каталонских сепаратистов, сообщает The Guardian.

Правоцентристская партия «Граждане» предложила Городскому совету Барселоны установить памятник рыцарю авторства Мигеля де Сервантеса и его оруженосцу Санчо Пансе на пляже Барселонета, где происходит одна из самых известных сцен книги — поединок с Рыцарем Белой Луны, который победил Дон Кихота.

Однако правящая партия Catalunya en Comú (Народная партия Каталонии), Социалистическая партия Каталонии и Левая республиканская партия Каталонии, главной политической целью которой является независимость региона, проголосовали против памятника.

Представитель партии «Граждане» Пако Сьерра заявил, что результат отражает «непрерывную борьбу со всем, что представляет собой символы Испании».

При этом, по словам представителя консервативной Народной партии Испании Оскара Рамиреса, Сервантес «никогда не вызывал энтузиазма» в муниципальных органах власти Барселоны по «политическим или идеологическим причинам».

«В Каталонии даже те партии, которые не выступают за независимость, действуют в соответствии с националистическим духом времени. В отличие от сепаратистов, они не хотят, чтобы Каталония вышла из состава Испании, но они хотят, чтобы Испания и все напоминания об «испанскости» вышли из Каталонии», — приводит издание слова профессора Мадридской международной бизнес-школы Давида Мехии.

Впрочем, как уточняет The Guardian, представители голосовавших против установки памятника партий отрицают, что действовали, руководствуясь националистическими или сепаратистскими мотивами. В частности, они отметили, что в Барселоне уже достаточно памятников Сервантесу, включая улицу и парк, названные в его честь.

«Если кто-то и получил признание и любовь в городе, так это Сервантес и Дон Кихот», — заявила представитель сепаратистской Левой республиканской партии Каталонии Джемма Сендра.