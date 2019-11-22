El Mundo: в референдуме о независимости Каталонии ищут «российский след»

В Испании открыли расследование «возможной причастности российских спецслужб» к событиям двухлетней давности вокруг референдума о независимости Каталонии, передаёт El Mundo. Внимание правоохранительных органов привлекла некая «элитная военизированная группа», которую, как утверждает испанская газета, подозревают в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.
Испанский суд поручил полиции провести расследование о «возможном вмешательстве российских спецслужб» в референдум о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, сообщает El Mundo.
Наиболее заметной частью этого предполагаемого российского вмешательства стала поддержка независимости региона через социальные сети. Однако особое внимание Испании привлекла деятельность «элитной военизированной группы»*, которую подозревают в причастности к другим дестабилизирующим действиям в Европе.
В частности, правоохранительные органы заинтересовались неким «высокопоставленным сотрудником разведслужб» Денисом Сергеевым, путешествовавшим под именем Сергея Федотова, которого подозревают в причастности к отравлению в британском Солсбери российского двойного агента Сергея Скрипаля.
В ходе отслеживания передвижений Сергеева и его коллег выяснилось, что он дважды посещал Барселону. Впервые он прибыл в город 5 ноября 2016 года, вскоре направившись из Барселоны в Цюрих, что, как отмечает издание, облегчило ему въезд в Швейцарию. Второй визит он совершил 29 сентября 2017 года, то есть за два дня до референдума.
Однако источники El Mundo в суде Испании сообщают, что на данном этапе расследования, которое было поручено подразделению испанской полиции, специализирующемуся на борьбе с терроризмом, неясно, присутствовали ли «российские агенты» в Каталонии в день голосования 1 октября и какие цели они преследовали.
В Министерстве иностранных дел Испании отказались комментировать расследование. Тем не менее источники издания в ведомстве отметили, что российско-испанские связи в сфере борьбы с дезинформацией улучшаются с апреля 2018 года. Тогда министр Жозеп Боррель и его российский коллега Сергей Лавров согласились создать совместную рабочую группу.
В информационном управлении министерства подчёркивают, что в сотрудничестве с Россией произошли «заметные улучшения».
* Комментарий ИноТВ:
В ответ на сообщения о том, что судья Национального суда Испании начал расследование о «возможном вмешательстве российских спецслужб», посол России в Испании Юрий Корчаги напомнил: «В медийном пространстве Западной Европы и США циркулируют разного рода фантазии по поводу каких-то групп, каких-то людей, которые приехали на два часа и уехали почему-то». Посол напомнил об официальной позиции России, сформулированной в заявлении МИД ещё в 2017 году. «Министерство иностранных дел Российской Федерации, руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании».
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