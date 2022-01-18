Немецкий политолог: Финляндия и Швеция не хотят провоцировать Россию вступлением в НАТО

Россия требует, чтобы Швеция и Финляндия никогда не были приняты в НАТО. Обе страны уже отклонили это требование, однако им приходится действовать осторожно в отношении Москвы, отчасти из-за их географического положения. Как пояснил в интервью Deutschlandfunk политолог Тобиас Этцольд, они не хотят провоцировать Россию вступлением в альянс, но в то же время всё активнее участвуют в военных учениях НАТО.

Несмотря на активные дипломатические усилия, ослабления напряжённости в конфликте между Россией и Украиной пока не предвидится, отмечает Deutschlandfunk. 12 января 2022 года Совет Россия — НАТО собрался в Брюсселе впервые с 2019 года, но встреча завершилась безрезультатно.

Уже на протяжении нескольких месяцев российские войска остаются недалеко от украинской границы, поэтому Запад опасается возможного вторжения на Украину. При этом Кремль требует от НАТО отказаться принимать такие страны, как Украина, а также Швеция и Финляндия. Последние отклонили это требование как неприемлемое и заявили, что должны сами принимать такие решения.

Как поясняет политолог Тобиас Этцольд в интервью Deutschlandfunk, между двумя северными странами и Россией установились совершенно особые отношения. Это связано как с геополитикой, так и с географическим положением.

Например, Финляндия обладает общей границей с Россией протяжённостью 1340 км. В 1948 году обе страны подписали финско-советский мирный договор, предусматривающий сотрудничество и определённое влияние Советского Союза на политические решения Финляндии — например, в том, что касается её международной позиции или того, с кем она сотрудничает. По этому договору Финляндия обязывалась строго соблюдать нейтралитет и занять позицию между восточным и западным блоками, напоминает Этцольд.

С конца холодной войны Финляндия придерживалась очень чуткого и прагматичного подхода в отношениях со своим большим соседом. В некоторых отраслях взаимная работа ведётся довольно тесно и сложилась уже давно. Финляндия никогда полностью не обрывала переговорных контактов с Москвой, даже после роста напряжённости из-за «аннексии Крыма»* в 2014 году, подчёркивает немецкий политолог.

Число сторонников вступления в НАТО в стране тоже не особенно велико, от 24% до 26%. В Финляндии не хотят сбивать Россию с толку или провоцировать её вступлением в альянс. «Долгая традиция нейтралитета крепко укоренилась в головах многих шведов и финнов», — поясняет Этцольд.

Однако в целом ситуация в Швеции выглядит иначе. В прошлом страна «в основном тайно сотрудничала с НАТО, и американские войска размещались на шведской территории». С присоединения Крыма в 2014 году сотрудничество с НАТО значительно укрепилось, рассказал политолог в интервью Deutschlandfunk. Например, Швеция и Финляндия принимали участие в военных учениях НАТО на Балтийском море или в Арктике.

Заявление главы правительства Швеции Магдалены Андерссон об углублении партнёрства с НАТО Этцольд оценивает как знак того, что подобные действия будут продолжаться и развиваться.

Кроме того, одним из результатов действия России в отношении Украины стало существенное увеличение числа проводимых Швецией и Финляндией военных учений за последние годы, а также их политическое и военное сближение друг с другом, считает немецкий политолог Тобиас Этцольд.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

