Les Echos: глава МИД Франции назвал российскую угрозу Украине «очевидной и неотвратимой»

В настоящее время созданы все условия для российского вторжения на Украину, и эта угроза неотвратима, заявил в эфире французского телевидения глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. При этом французский министр заметил, что никакой информации о готовности Владимира Путина начать наступление на Украину у него нет.

Учитывая, что на российско-украинской границе собрались «десятки тысяч российских солдат», сегодня собраны все элементы для начала украинского вторжения на Украину, заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире французского телевидения.

Как передаёт Les Echos, хотя министр иностранных дел подчеркнул, что на данный момент нет никакой информации о готовности Владимира Путина начать наступление на Украину, он считает, что опасность «очевидна и неотвратима». «Ситуация очень серьёзная», — предупредил он.

По словам газеты, переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным на прошлой неделе напоминали «диалог глухих» и не привели к существенному прогрессу. Президент России пожаловался своему французскому коллеге, что западные страны «игнорируют обеспокоенность» России по вопросам безопасности.

Как напоминает Les Echos, Москва требует гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО, и, кроме того, чтобы вооружённые силы стран — основателей НАТО покинули страны Восточной Европы, которые вошли в блок после 1999 года (Польша, Румыния, страны Балтии и другие).