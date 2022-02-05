SRF: одной проблемой больше — на фоне украинского конфликта НАТО предстоит искать нового генсека

В сентябре этого года Йенс Столтенберг уходит с поста генерального секретаря НАТО, сообщает SRF. Момент для этого не самый подходящий и даже в некотором смысле взрывоопасный. У альянса и так много дел с Россией и очень напряжённой ситуацией вокруг Украины, а теперь ещё нужно будет искать преемника Столтенбергу, отмечает швейцарский телеканал.

Момент в некотором смысле взрывоопасный. У НАТО сейчас и так много дел с Россией и очень напряжённой ситуацией вокруг Украины. В дополнение к этому в ближайшее время альянсу нужно будет найти себе нового генерального секретаря. Как и планировалось, в сентябре действующий генсек Йенс Столтенберг уйдёт со своего поста, и он уже нашёл, куда пойти потом: в начале декабря он станет главой норвежского Центробанка. Репортаж Карины Риеролы.

Во главе НАТО Столтенберг находится уже восемь лет. До него никто так долго не занимал этот пост. Его главной задачей было поддерживать единство альянса из 30 европейских и североамериканских государств. Сейчас его одолевает беспокойство по поводу возможного вторжения России на Украину. Ещё летом он сказал…

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Нам нужно говорить с Россией, стремиться к улучшению отношений. Даже если мы в это не верим, нам нужно поддерживать сложные отношения. Контроль за вооружением, прозрачность, минимизация рисков — всё это важно.

На время руководства Столтенберга пришлись месяцы после аннексии* Россией Крыма, сложные отношения с членом НАТО Турцией, угроза выхода из альянса при Трампе. Как раз тогда Столтенберг прослыл умелым переговорщиком. Кто станет его преемником, пока неизвестно. Решение должно быть принято не позднее июня.

В самой Норвегии в основном обсуждают назначение экономиста главой Цетробанка, главным образом из-за близкой дружбы социал-демократа с нынешним главой правительства. Возникают вопросы по поводу независимости. До работы в НАТО Столтенберг был премьер-министром Норвегии.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2022 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).