SRF: одной проблемой больше — на фоне украинского конфликта НАТО предстоит искать нового генсека
Момент в некотором смысле взрывоопасный. У НАТО сейчас и так много дел с Россией и очень напряжённой ситуацией вокруг Украины. В дополнение к этому в ближайшее время альянсу нужно будет найти себе нового генерального секретаря. Как и планировалось, в сентябре действующий генсек Йенс Столтенберг уйдёт со своего поста, и он уже нашёл, куда пойти потом: в начале декабря он станет главой норвежского Центробанка. Репортаж Карины Риеролы.
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