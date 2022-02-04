24 канал: американский дипломат намекнула, что Киев может вступить в НАТО и без полного контроля над границей

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что документы НАТО не содержат официального требования, чтобы кандидат в альянс имел незыблемые границы. Однако, передаёт «Телеканал новин 24», Квин отметила, что существует традиция, по которой подобные вещи должны быть решены, прежде чем страна присоединится к НАТО.
Киев уверенно движется в НАТО, однако до конца этого пути нужно ещё закончить реформы оборонного сектора, сил специальных операций и другие. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.
«Украина на этом пути, но ещё не в конечной точке», — так Квин подчеркнула, что процесс присоединения любой страны к ЕС или НАТО нелёгок.
Квин предположила, что украинцы «могут быть расстроены из-за того, что нужно работать так тяжело и так долго», но «цель интеграции в Запад стоит этого».
Она также подчеркнула, что НАТО не требует того, что «каждая проблема, которую имеет страна, должна быть решена» и нет требования того, чтобы «границы были незыблемыми». Однако существует традиция, по которой подобные вещи должны быть решены, прежде чем страна присоединится к НАТО.
«Конечно, мы надеемся, что разумное решение по Донбассу найдут и что кризис и российскую агрессию можно остановить. Чтобы Украина могла присоединиться к НАТО без того, чтобы иметь своего рода длящийся конфликт», — подытожила Квин.
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