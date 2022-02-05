NYPost: ошибочка вышла — Bloomberg случайно сообщил о начале «российского вторжения» на Украину

Агентство Bloomberg допустило оплошность: на его интернет-странице появилось «шокирующее» сообщение о «вторжении» России на Украину, которое, однако, не соответствовало действительности, пишет The New York Post. Сам же портал объяснил ошибку тем, что был непреднамеренно опубликован один из заголовков, заранее заготовленных под различные сценарии событий.

Bloomberg допустил оплошность: в пятницу днём портал финансовых новостей и агентство случайно сообщило, что Россия «вторглась» на Украину. Соответствующий заголовок появился на его интернет-странице, пишет The New York Post.

«Прямо сейчас: Россия вторглась на Украину», — гласил шокирующий заголовок, который появился на Bloomberg примерно в 4 часа дня.

По словам российского аналитика Ольги Лотман, которая сообщила об этом в социальных сетях, эта новость провисела около получаса.

При этом пользователи, которые захотели ознакомиться с этой «умопомрачительной историей», — появившейся на фоне сообщений о том, что Россия сосредоточила на украинской границе крупную военную группировку, — видели лишь страницу с ошибкой.

«Я зашла на сайт и увидела эти срочные новости. Но я знала, что это неправда, потому что я занимаюсь Украиной и узнаю о таких событиях одной из первых, — отметила Лотман. — Это странно, и это довольно серьёзная ошибка, учитывая, что речь идёт о потенциальном крупномасштабном вторжении и все сейчас сидят на нервах».

В ответ на просьбу прокомментировать инцидент Bloomberg сообщил, что случайно опубликовал заголовок, который был написан заранее.

«Мы готовим заголовки под многие сценарии, и сегодня около 4 часов дня по восточному времени один из этих заголовков был непреднамеренно опубликован на нашем веб-сайте, — заявил представитель Bloomberg News. — Мы глубоко сожалеем об этой ошибке».