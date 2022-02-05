NYPost: ошибочка вышла — Bloomberg случайно сообщил о начале «российского вторжения» на Украину
Bloomberg допустил оплошность: в пятницу днём портал финансовых новостей и агентство случайно сообщило, что Россия «вторглась» на Украину. Соответствующий заголовок появился на его интернет-странице, пишет The New York Post.
«Прямо сейчас: Россия вторглась на Украину», — гласил шокирующий заголовок, который появился на Bloomberg примерно в 4 часа дня.
По словам российского аналитика Ольги Лотман, которая сообщила об этом в социальных сетях, эта новость провисела около получаса.
При этом пользователи, которые захотели ознакомиться с этой «умопомрачительной историей», — появившейся на фоне сообщений о том, что Россия сосредоточила на украинской границе крупную военную группировку, — видели лишь страницу с ошибкой.
«Я зашла на сайт и увидела эти срочные новости. Но я знала, что это неправда, потому что я занимаюсь Украиной и узнаю о таких событиях одной из первых, — отметила Лотман. — Это странно, и это довольно серьёзная ошибка, учитывая, что речь идёт о потенциальном крупномасштабном вторжении и все сейчас сидят на нервах».
В ответ на просьбу прокомментировать инцидент Bloomberg сообщил, что случайно опубликовал заголовок, который был написан заранее.
«Мы готовим заголовки под многие сценарии, и сегодня около 4 часов дня по восточному времени один из этих заголовков был непреднамеренно опубликован на нашем веб-сайте, — заявил представитель Bloomberg News. — Мы глубоко сожалеем об этой ошибке».
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