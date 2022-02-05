Ставят на карту меньше, чем противники — Foreign Affairs о проблемах «красных линий» США

Установку «красных линий» нельзя назвать ни мудростью, ни глупостью, и Америке, у которой нет других привлекательных альтернатив, неизбежно придётся использовать эту тактику для ведения переговоров и сдерживания противников. Однако, как пишет Foreign Affairs, главной проблемой США в эффективном использовании «красных линий» является то, что Вашингтон ставит на карту меньше, чем их противники. Чтобы быть действенными, американские «красные линии» должны быть тщательно выверены, чтобы правильно доводить до объектов требования США и одновременно предоставить им необходимые гарантии, но не провоцировать их.

Вашингтон сталкивается с трудными вопросами о «красных линиях» не только со стороны России. Как пишет Foreign Affairs, это и Китай, который хочет усилить влияние в Азии, и Иран, незаметно приближающийся к созданию ядерного оружия. В каждом из этих случаев очевиден один потенциальный недостаток в доведении до сведения противников США сообщения о чётко определённых ограничениях: противник может просто проигнорировать их и вынуждать Соединённые Штаты выполнять свои угрозы, иначе они будут выглядеть слабыми и несерьёзными.

Как отмечают авторы материала, возможные разочарования — не единственная и даже не самая важная проблема. «Красные линии» часто обречены на провал по стратегическим и психологическим причинам: публичные угрозы могут спровоцировать их объекты на сопротивление или ответные меры, вместо того чтобы заставить их отступить. Однако и отказ от «красных линий» не является решением, поскольку Вашингтон не может просто сидеть сложа руки и ждать, пока враждебные страны начнут вести активность в ущерб интересам США.

Главной же проблемой США в эффективном использовании «красных линий», по мнению авторов материала, является то, что Вашингтон ставит на карту меньше, чем их противники. Москва заинтересована в Украине, а Китай ценит Тайвань больше, чем Соединённые Штаты, и такая асимметрия интересов отчасти объясняет, почему мировые лидеры зачастую не могут заставить другую сторону поверить в свои «красные линии».

Чтобы преодолеть этот недостаток, лидеры иногда стремятся завоевать доверие, формулируя «красные линии» предельно ясно или объявляя о них в высоких кругах. Но это ставит политиков в безвыходное положение. Если «красная линия» не сработает, им приходится выбирать между двумя плохими исходами: публично отступить или рискнуть оказаться втянутым в конфликт. Именно по этой причине критики «красных линий» часто утверждают, что они рискуют нанести ущерб мировой репутации страны. Однако опасения по поводу масштабных репутационных издержек при отступлениях преувеличены, поскольку политики оценивают значимость своих противников не по их прошлым действиям, а по их нынешним интересам в данном кризисе.

Именно по этой причине большинство лидеров стран НАТО воспринимают российскую угрозу вторжения на Украину как реальную, даже несмотря на то, что Россия ранее также концентрировала войска вдоль украинской границы без вторжения. Точно так же во время холодной войны Соединённые Штаты серьёзно восприняли ультиматум Никиты Хрущёва 1961 года о статусе Западного Берлина, хотя он отступил от аналогичного ультиматума в 1958 году.

Но даже несмотря на то, что «красные линии» представляют меньший риск для репутации, чем принято считать, они являют собой больший риск другого рода. «Красные линии» не просто угрожают — они провоцируют. Столкнувшись с публичными угрозами, лидеры немедленно получают новые причины для того, чтобы поступать прямо противоположно тому, чего требуют их противники.

Ещё одной причиной, почему «красные линии», которые даже выглядят убедительными и не провоцируют свои объекты, иногда не достигают намеченного результата, является отсутствие надёжных гарантий. По мнению авторов статьи, если бы даже лидеры НАТО согласились исключить членство Украины из обсуждения, они не могут быть уверены в том, что Россия не воспользуется подобными угрозами в будущем, чтобы выдвинуть новые требования. Действующие «красные линии» должны сопровождаться заслуживающими доверия обещаниями, что их соблюдение в любом случае не приведёт к возникновению дополнительных издержек или увеличению требований в будущем.

Как заключают авторы Foreign Affairs, в конечном счёте, установку «красных линий» нельзя назвать ни мудростью, ни глупостью. Вашингтону, у которого нет других привлекательных альтернатив, неизбежно придётся использовать эту тактику для ведения переговоров и сдерживания противников. Однако чтобы быть эффективными, американские «красные линии» должны быть тщательно выверены, чтобы правильно доводить до объектов требования США и одновременно предоставить им необходимые гарантии, но не провоцировать их.

«Независимо от того, с кем при этом имеют дело США: с Китаем, Ираном или Россией, — ключом к успеху здесь будет именно правильный баланс между вышеназванными элементами», — подводят итог авторы статьи.