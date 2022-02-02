Daily Telegraph: Украина показала, насколько слабым стал западный мир

Сегодня на волоске висит не только судьба Украины, на которую собирается напасть Россия, на кону участь всего Запада, уверен автор The Daily Telegraph. По его мнению, западному миру грозит «гибельная спираль унижения и упадка», поскольку Америка, похоже, раз и навсегда отказалась от мессианского либерализма, который проповедовала последние 30 лет.

Российское вторжение на Украину всё ближе, и на волоске висит не только судьба одной конкретной страны, на кону участь всего Запада. Как пишет The Daily Telegraph, похоже, что Америка раз и навсегда отказалась от мессианского либерализма, который проповедовала последние 30 лет, будучи мировым гегемоном, и теперь и США, и Европе грозит «гибельная спираль унижения и упадка».

Как отмечает автор материала, со времён холодной войны США стояли на том, что свобода, демократия и права человека — не просто культурные особенности, а всеобщие блага, которые знаменуют собой высшую, конечную точку эволюции человечества. Именно эта идеологическая самоуверенность побудила администрацию Клинтона расширить НАТО до самых границ России, и она же подстегнула желание ЕС принять Украину. Однако после провальных войн в Ираке и Афганистане и глобального финансового кризиса эта решимость заколебалась, а перед лицом путинских угроз и вовсе рушится.

«Даже если российский президент решит не вторгаться к своему соседу, в каком-то смысле он уже победил. Союзники Украины уже проговорились, что защищать её не хотят. Джо Байден практически позволил Москве совершить «незначительное вторжение», а Германия мешает союзникам по НАТО отправить на Украину оружие», — пишет автор материала.

Он отмечает, что наряду с этим обнажилась и нищета западного руководства. Германия с её «крохоборской зависимостью от российского газа и зашоренным пацифизмом» боится острых противостояний, а Америка расколота всё сильнее и уже не знает, что делать со своей прежней идеологией. В результате Путин будет и дальше держать Запад на расстоянии вытянутой руки, углубляя при этом связи с Пекином. И если западные державы отдадут ему победу на Украине, они не только не предотвратят кризис гораздо больший, но и создадут опасный прецедент: Китай может воодушевиться и вторгнуться на Тайвань.

Как заключает автор материала, Западу кровь из носу нужна новая разновидность либерализма, которая будет отстаивать неприкосновенность национального государства, а не подрывать его, и поддержит страны вроде Украины в трудную минуту. В противном случае мир ждёт новый «конец истории», который предрекал американский учёный Фрэнсис Фукуяма после поражения коммунизма в холодной войне, однако вместо либерального просвещения будет уже мягкий тоталитаризм.