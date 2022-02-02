Daily Telegraph: Украина показала, насколько слабым стал западный мир
Российское вторжение на Украину всё ближе, и на волоске висит не только судьба одной конкретной страны, на кону участь всего Запада. Как пишет The Daily Telegraph, похоже, что Америка раз и навсегда отказалась от мессианского либерализма, который проповедовала последние 30 лет, будучи мировым гегемоном, и теперь и США, и Европе грозит «гибельная спираль унижения и упадка».
Как отмечает автор материала, со времён холодной войны США стояли на том, что свобода, демократия и права человека — не просто культурные особенности, а всеобщие блага, которые знаменуют собой высшую, конечную точку эволюции человечества. Именно эта идеологическая самоуверенность побудила администрацию Клинтона расширить НАТО до самых границ России, и она же подстегнула желание ЕС принять Украину. Однако после провальных войн в Ираке и Афганистане и глобального финансового кризиса эта решимость заколебалась, а перед лицом путинских угроз и вовсе рушится.
Ссылки по теме
-
Euronews: встреча Орбана и Путина грозит новым раздором в ЕС
-
Канадский социолог: украинский кризис — отнюдь не конфликт демократии и авторитаризма, а эти устаревшие шаблоны пора пересмотреть
-
FP: Украина призывает Запад «поумерить пыл» с нагнетанием напряжённости — чтобы избежать паники
-
Haló noviny: США со своими союзниками уже фактически оккупировали Украину