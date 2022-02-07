CNN: чтобы обнадёжить союзников — США перебрасывают войска в Восточную Европу на фоне украинского кризиса
Пока мы ждём этой встречи Макрона и Путина, Вооружённые силы США в соответствии с приказом президента Байдена перебрасывают войска и снаряжение на подмогу союзникам по НАТО в Европе. Американские войска направляются в Польшу, Германию и Румынию, в то время как восьмая партия военной помощи США Украине прибыла в Киев. Посольство США назвало эту помощь, цитата, «более чем 80-тонной солидарностью». Подробнее о военных усилиях США — у корреспондента CNN Изабель Розалес.
ИЗАБЕЛЬ РОЗАЛЕС, корреспондент CNN: Я сейчас нахожусь в районе сбора войск примерно на расстоянии одно футбольное поле от огромных военных самолётов, которые отвезут солдат за океан. Солдаты прямо за мной ждут переброски. И они могут просидеть здесь ещё долго, пока не получат окончательный приказ: они могут ещё несколько часов либо дремать, либо собирать вещи; читать либо играть в карты.
Однако когда пробьёт час начала операции, их целеустремлённость и умения сразу же покажут себя. В общей сложности из Форт-Брэгга отправятся две тысячи солдат, причём 300 солдат 82-й дивизии ВДВ уже находятся в Германии. Однако работы по переброске 82-й дивизии ВДВ ещё много. Всего 1700 солдат из этой дивизии отправятся в Польшу. Внутри же этих огромных транспортников C-17 находятся не только солдаты, но и снаряжение и внедорожники.
Кроме того, я также выяснила, что эти военнослужащие проведут учения со своими польскими коллегами. Об этом заявил официальный представитель 82-й дивизии ВДВ, который назвал эти манёвры «рутинными».
ПОДПОЛКОВНИК БРЕТТ ЛИ, офицер по связям с общественностью: Наша цель там — обнадёжить наших союзников и на деле подтвердить наши незыблемые гарантии перед нашими союзниками в Европе. Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но мы надеемся, что наше присутствие успокоит наших союзников и даст им понять, что мы выступаем за безопасную и стабильную Европу.
Эти солдаты направляются в Европу и пока не знают, когда именно они смогут вернуться домой. Пентагон назвал эту миссию «временной», однако не исключает, что может отправить ещё больше солдат: вдобавок к этим трём тысячам 8500 военнослужащих находятся на низком старте и готовы выполнить любой приказ президента и Пентагона.
Изабель Розалес, CNN, Форт-Брэгг.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.
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