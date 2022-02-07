Der Spiegel: «любой в НАТО может на нас положиться» — глава бундесвера подумывает об отправке солдат в Литву

Берлин и Вильнюс ведут переговоры об увеличении контингента бундесвера в Литве, сообщает Der Spiegel. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. По её словам, «войска для подкрепления есть». Также глава оборонного ведомства сообщила о планах по отправке в Румынию многоцелевых истребителей Eurofighter. «Любой в НАТО может на нас положиться», — подчеркнула она.
Немецкое правительство не исключает возможности отправки в Литву дополнительного контингента бундесвера, сообщает Das Erste. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. «Мы уже вносим очень важный вклад в Литве, где мы являемся единственной страной ЕС, которая руководит боевой группой, — пояснила она. — В принципе, войска для подкрепления есть, мы сейчас ведём переговоры с Литвой о том, что конкретно имело бы смысл сделать».
К тому же в Румынию для наблюдения за небом будут переброшены многоцелевые истребители Eurofighter, добавила глава немецкого оборонного ведомства: «Любой в НАТО может на нас положиться». Незадолго до Рождества она приезжала с визитом в Литву, напоминает издание. Германия уже пять лет руководит операцией НАТО в восточноевропейской стране. Местная международная группировка войск альянса наполовину состоит из граждан Германии.
Ламбрехт также поддержала отказ Берлина поставлять Киеву оружие: «То, что мы не поставляем в зоны конфликтов оружие, чтобы не обострять там ситуацию, — это чёткая позиция немецкого правительства, которую оно занимает уже давно, в том числе и во время предыдущих периодов деятельности выборного законодательного органа».
«В украинском конфликте мы имеем дело с партнёрами, которые вновь вернулись за стол переговоров, к примеру в Совете НАТО — Россия и нормандском формате. Поэтому сейчас наша задача — снижать обострение. Мы стремимся к мирному урегулированию этого конфликта», — подчеркнула Ламбрехт.
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