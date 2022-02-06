CBS: Вашингтон направил истребители в Эстонию с целью успокоить союзников

США направили в Таллин американские истребители F-15 и персонал 336-й истребительной эскадрильи ВВС США из Северной Каролины в качестве поддержки союзников и сигнала России, сообщает CBS News. В Эстонии указывают на важность подобной американской поддержки и призывают к её расширению.

Президент России впервые за более чем месяц высказался о военном противостоянии на Украине. Вчера Владимир Путин обвинил США и их союзников в игнорировании озабоченности России относительно того, что Украина может вступить в НАТО, западный военный альянс. Путин развернул по крайней мере 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной. Теперь США направляют истребители и вспомогательные подразделения в Эстонию — страну, которая является членом НАТО и когда-то входила в состав СССР. С подробностями из Таллина, столицы Эстонии, корреспондент CBS News Чарли Д'Агата. Доброе утро, Чарли.

ЧАРЛИ Д'АГАТА, корреспондент CBS News: Доброе утро, Гейл. Минусовая температура здесь далека от погоды в Северной Каролине, где базируется эта эскадрилья. Около 120 военнослужащих принимают участие в миссии вблизи России.

Американский истребитель F-15 Screaming Eagle поднимается в темнеющее небо в качестве демонстрации огневой мощи США. Послание для союзников Соединённых Штатов — мы вас поддержим, а для России — мы следим за вами. 336-й истребительная эскадрилья США задействована в расширенной миссии по патрулированию воздушного пространства.

ЧАРЛИ Д'АГАТА: Цель в том, чтобы успокоить союзников по НАТО?

ТЕЙЛОР ГИФФОРД, руководитель по операциям 336-й эскадрильи: Да, безусловно. Это командная работа Североатлантического альянса.

И вот, почему это важно. Страны Балтии зажаты между Россией, её союзницей Белоруссией и Балтийским морем. Российские военные уже развернули в регионе истребители, начали военные учения в Балтийском море и отправили ракетные комплексы в Белоруссию.

ЧАРЛИ Д'АГАТА: Эта миссия была создана в качестве непосредственной реакции на военную агрессию России. И сейчас, учитывая ещё одну угрозу со стороны России, она является как никогда важной для обеспечения безопасности этого региона.

Укрепление Балтии при помощи отправки дополнительных американских сил началось после того, как Россия поддержала наступление на Восточную Украину, и после аннексии Крыма* в 2014 году.

Глава Военно-воздушных сил Эстонии указал на важнейшее значение этих американских истребителей.

РАУНО СИРК, командующий ВВС Эстонии: Для того чтобы расширить, усилить патрулирование воздушного пространства и прежде всего для того, чтобы показать, что альянс серьёзно относится к делу.

ЧАРЛИ Д'АГАТА: По словам бригадного генерала, российские истребители пересекли воздушное пространство стран НАТО на этих выходных. Местные лидеры призывают к расширению поддержки со стороны США. Премьер-министр назвал лучшим средством сдерживания России американский флаг, Тони.

Чарли Д'Агата с репортажем из Эстонии. Большое спасибо, Чарли.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2022 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).