Министр обороны Германии: русским с нами придётся нелегко

Сосредоточение российских войск на границе с Украиной — это серьёзная угроза, которую необходимо предотвратить, задействовав все политические, дипломатические и экономические средства, заявила в интервью Die Welt министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. При этом она выступила против поставок Киеву летального оружия, но также подчеркнула, что России не удастся вынудить Запад к отступлению: «Мы не отступим, русским с нами придётся нелегко».

«Когда прямо к украинской границе стянуты 100 тысяч российских солдат — это очень опасная ситуация», — заявила в интервью Die Welt министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. «Мы встревожены, видим угрозу — и делаем всё, чтобы её предотвратить», подчеркнула она, добавив, что для этого нужно использовать все политические, дипломатические и экономические средства. Не должно быть никаких запретов, в том числе и в отношении «Северного потока — 2». «Не могу себе представить, чтобы в центре Европы началась война, инициированная Россией, а мы бы продолжали поддерживать с ней экономическое сотрудничество», — заявила глава немецкого оборонного ведомства.

В то же время Ламбрехт выступила против поставок Украине летального оружия: «Я могу понять желание поддержать Украину. Но мы это уже делаем. В феврале ей будет передан целый полевой госпиталь, будет обеспечена необходимая подготовка. Германия участвовала в софинансировании этого проекта, потратив 5,3 миллиона евро. Мы уже поставили аппараты ИВЛ. И мы лечим тяжелораненных украинских солдат в больницах бундесвера. Так что мы стоим на стороне Киева. Нам необходимо сделать всё, чтобы снизить обострение. Поставки оружия на данный момент в этом не помогут — таков консенсус в немецком правительстве».

«С одной стороны, мы делаем ставку на устрашение, но с другой — наконец-то открыли каналы для переговоров, которые были закрыты годами. Наша позиция заключается в том, чтобы сейчас снова использовать все переговорные площадки — от ОБСЕ до нормандского формата. То, что после более чем двух с половиной лет вновь прошло заседание Совета Россия — НАТО, это тоже важный сигнал. Но наивен тот, кто полагает, что на этих первых переговорах сразу случится прорыв. Сейчас важно продолжать разговоры».

Ламбрехт также подчеркнула, что у России нет права ставить под сомнение членство восточноевропейских государств в Североатлантическом альянсе: «У России нет права вето на членство в НАТО. Любое независимое государство, которое разделяет наши ценности, вправе подать заявку на членство в НАТО». И отправкой солдат в места, где Россия не хочет видеть Запад, у неё не получится «вынудить нас к отступлению», подчеркнула глава бундесвера: «Мы не отступим, русским с нами придётся нелегко».

Министр обороны Германии также прокомментировала информацию о том, что Россия размещает в своей западной части ракеты, способные нести ядерное оружие. По её словам, цель Германии в том, чтобы в мире не было военных средств массового уничтожения. «Для этого мы, с одной стороны, выступаем за ядерное разоружение, а с другой — поддерживаем ядерное устрашение и участвуем в нём, так как ядерное оружие остаётся угрозой миру на земле. Именно поэтому в коалиционном договоре мы обозначали чёткую позицию в поддержку совместного использования ядерного оружия НАТО».