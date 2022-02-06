«Тлеющая напряжённость»: CNN об отношениях российских и украинских спортсменов на Олимпиаде

Олимпийские игры должны помогать преодолевать конфликты, однако украинским спортсменам следовать этому принципу совсем непросто, особенно когда речь заходит об их соперниках-россиянах, передаёт CNN. В частности, украинским спортсменам порекомендовали держаться от россиян подальше, а также проинструктировали их, что делать в случае провокаций.

Накануне начала Олимпийских игр президент МОК Томас Бах заявил, что Игры должны быть политически нейтральными, иначе никакой Олимпиады не может быть в принципе. Предполагается, что это мероприятие должно быть местом, где спорт помогает преодолевать все другие раздоры, однако украинским спортсменам следовать этому напутствию совсем непросто, учитывая, что российская армия стоит на пороге их страны. В этом контексте им рекомендуют держаться от российских спортсменов в Пекине подальше. Репортаж корреспондента CNN Селины Ван.

Олимпийские игры должны объединять, налаживать мосты между различными конфликтующими группами. Однако учитывая растущую напряжённость между Украиной и Россией, далеко не все спортсмены могут проникнуться этим посылом.

В частности, министр спорта Украины заявил, что украинским спортсменам нужно держаться подальше от своих российских соперников на зимних Олимпийских играх, добавив, что украинские спортсмены прошли инструктаж по правилам поведения в случае провокации. Лидия Гунько, первая украинская бобслеистка на зимних Олимпийских играх, готова последовать этим инструкциям.

ЛИДИЯ ГУНЬКО, украинская бобслеистка: Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Нам приходится тренироваться и выступать с ними вместе, но так как их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем иметь с ними спокойные и лёгкие отношения.

Судя по спутниковым снимкам и сообщениям разведки, Россия собрала примерно 120 тысяч солдат на украинской границе.

ЛИДИЯ ГУНЬКО: Во время соревнований и тренировок ты пытаешь дистанцироваться от всей этой темы. Но в реальной жизни так не получается, потому что многие твои друзья и знакомые пострадали от действий России.

Члены семьи Гунько живут как на Украине, так и в России.

СЕЛИНА ВАН, корреспондент CNN: Ваши родственники находятся по обе стороны? Они будут следить за вашими успехами и болеть за Вас?

ЛИДИЯ ГУНЬКО: Конечно. Мы же одна семья. Мы должны поддерживать друг друга.

АНАТОЛИЙ ЛИВЕН, старший научный сотрудник Института ответственного госуправления Куинси: У многих россиян есть родственники на Украине, и их заставляют определиться со стороной и придерживаться достаточно символичной — и довольно глупой — линии поведения.

Однако сближение с соперниками-россиянами уже доставило украинским спортсменам неприятности. В прошлом году на летних Олимпийских играх в Токио украинская прыгунья в высоту и бронзовая медалистка, а также младший сержант армии обнялась с победительницей соревнований из России, когда её фотографировали. В результате заместитель министра обороны Украины назвала такое поведение «безответственным» и даже предположила, что таким образом российская разведка пытается внедриться в украинскую армию.

Тренируясь перед Играми, Гунько пытается как можно надёжнее изолироваться, учитывая, что Олимпиада проводится в условиях самых жёстких антикоронавирусных мер в мире. На коронавирус протестировали даже её сани, когда те доставили в Китай.

ЛИДИЯ ГУНЬКО: Нам приходится соглашаться на такие условия, но это немного перебор.

Тем не менее Гунько считает, что игра стоит свеч.

ЛИДИЯ ГУНЬКО: Для меня это честь. Игры крайне важны для моей страны и развития этого вида спорта на Украине.

На Играх в Пекине Гунько собирается отгородиться от любых помех. Такого подхода, по её словам, она придерживается и в бобслее, и в жизни.

Селина Ван, CNN, Пекин.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2022 года.