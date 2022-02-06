Guardian: скандалы всё не утихают — первое золото Олимпиады-2022 досталось спортсменке, наказанной за допинг

Пекинская Олимпиада никак не может избавиться от скандального ореола: обладательницей первой золотой медали нынешних Игр стала норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая ранее была уличена в употреблении запрещённых анаболиков, пишет The Guardian. Как отмечается в материале британской газеты, Йохауг, которая одержала убетильную победу на женских соревнованиях по скиатлону, настаивала на том, что допинг попал в её организм случайно — однако это не помогло ей избежать дисквалификации, и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане спортсменка пропустила.

Надежда на то, что скандалы, неотступно сопровождавшие зимние Олимпийские игры в Пекине, после начала соревнований накроет собой «поток медального позитива», в субботу окончательно улетучилась: первое золото Олимпиады-2022 досталось норвежской лыжнице Терезе Йохауг, ранее уличённой в употреблении допинга, констатирует корреспондент The Guardian.

Как подчёркивает британский журналист, в ближайшие две с половиной недели на пекинских Играх будут разыграны 109 золотых медалей в пятнадцати видах спорта — но среди них вряд ли ещё будут награды, завоёванные настолько убедительно: 33-летняя Йохауг на состоявшихся вчера соревнованиях по скиатлону начала отрываться от соперниц сразу после старта, а в начале последнего круга лидировала с колоссальным отрывом почти в минуту. Через 30,2 секунды после норвежской чемпионки финишировала россиянка Наталья Непряева, обогнавшая двух соперниц на последнем километре и опередившая обладательницу бронзы Терезу Штадлобер из Австрии на 0,3 секунды.

Предназначение скиатлона, который считается «самым сложным испытанием» в лыжных гонках — это «определить самого разносторонне одарённого лыжника», и этот титул теперь принадлежит Йохауг, сумевшей одержать «лёгкую победу» в непростых погодных условиях: спортсменам пришлось преодолевать порывистый ледяной ветер при температуре - 1°C, пишет автор материала. Для норвежской спортсменки эта медаль стала четвёртой олимпийской наградой: 14-кратная чемпионка мира завоевала золото в эстафете 4 x 5 км на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также серебро и бронзу на Играх в Сочи четыре года спустя, перечисляет журналист. «Это очень важная для меня медаль, — заявила лыжница, комментируя свою победу в Пекине сразу после завершения соревнований. — Это моё первое личное золото Олимпиады. Я так счастлива». «Я много тысяч часов готовилась к этой гонке, и за минувшие годы часто была далеко от дома. И добиться этой цели — так прекрасно», — добавила она.

Между тем без «духа скандала» не обошлось — ведь Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане Йохауг пришлось пропустить, а причиной стала длительная дисквалификация, которую наложили на спортсменку после обнаружения в октябре 2016 года в её допинг-пробе анаболического стероида клостебола, подчёркивает корреспондент The Guardian.

Лыжница заявила, что вещество попало в её организм в результате использования мази для губ, которую приобрёл врач норвежской сборной Фредрик Бендиксен в качестве средства от солнечных ожогов, полученных Йохауг в ходе высотных тренировок в Италии. Впрочем, Международную федерацию лыжного спорта (FIS) оправдания чемпионки не устроили — главным образом потому, что на упаковке мази значилось предупреждение о наличии в её составе допинговых препаратов, — и чиновники организации подали апелляцию на решение Норвежского антидопингового агентства, которое ранее дисквалифицировало Йохауг на 13 месяцев. Рассмотрев апелляцию, Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение увеличить срок дисквалификации Йохауг до 18 месяцев, в результате чего норвежская лыжница в Пхёнчхан всё-таки не поехала, говорится в материале The Guardian.

После истечения дисквалификации Йохауг успела принять участие в 53 заездах — и не финишировала в первой тройке лишь однажды, подчёркивает обозреватель газеты. Как отмечает журналист, ожидается, что в ближайшие дни норвежская чемпионка соберёт настоящий «урожай медалей».