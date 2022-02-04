CNN: Россия и Китай пытаются избежать «политизации» Олимпиады — но геополитика окружает Пекин со всех сторон

38-я встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине послужит укреплению дружбы между Россией и Китаем на фоне обострения отношений обеих стран с Западом, передаёт CNN. Как отмечает канал, Россия и Китай попытаются избежать «политизации» Игр, однако добиться этого будет непросто, поскольку геополитика окружает их буквально со всех сторон.

У нас в эфире старший международный корреспондент Айван Уотсон. Он выходит с нами на связь из Гонконга. Там он следит за ходом визита Владимира Путина в Китай. Эта его 38-я встреча с Си Цзиньпином, и то, как государственные СМИ Китая превозносят эти переговоры — это то ещё зрелище. Они пишут что-то в духе: «на российской и китайской земле, зимой и весной»; «находят общий язык», «встречи оставляют за собой след», «оба лидера государств идут рука об руку». Какая встреча, какой роман.

АЙВАН УОТСОН, старший международный корреспондент CNN: Да, эта дружба между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным развивается уже многие годы. И, Джон, вдобавок к границе длиной четыре тысячи километров их сближают также антагонистические отношения с Вашингтоном. Разумеется, отношения Путина с США и их союзниками по НАТО сейчас куда ближе к состоянию кризиса — речь, в частности, идёт об Украине. Однако у Си Цзиньпина с США и их союзниками есть и свои противоречия.

Это наглядно продемонстрировал инициированный США бойкот зимних Олимпийских игр. Речь, правда, идёт о бойкоте только дипломатическом. Так что в данном случае мы видим, как оба лидера и их правительства провозглашают дружбу и углубление связей между Китаем и Россией. Кроме того, только вчера прошла встреча двух министров иностранных дел, которая фактически подготовила почву для встречи российского и китайского лидеров. Многие из тем, которые они обсуждают, — это просто основополагающие вопросы. В частности, пограничная торговля в паре мест была приостановлена после возникновения небольших вспышек коронавируса в китайских приграничных городах. И эту тему обсудить было надо.

Они также обсудили Афганистан и ситуацию, сложившуюся там после стремительного ухода США. Афганистан — это страна, которая находится на пороге Китая и России, а также входит в их сферу влияния. По сути, эта головная боль, вполне возможно, досталась по наследству именно им. При этом они, разумеется, в каком-то формате будут демонстрировать единение в противовес США и западным союзникам.

В сообщении китайской стороны говорится, что в ходе встречи министров иностранных дел Россия ввела Китай в курс дела касательно прогресса в отношениях между США и Россией и Россией с НАТО. При этом подчёркивается, что архитектура безопасности должна быть принципиально единой, и Китай поддерживает такую позицию. Вот так китайский МИД решил продемонстрировать свой подход.

Тем не менее не обошлось здесь и без осложнений: Китай до сих пор не признал аннексию* Россией Крыма, которая произошла в 2014 году. При этом Китай сохранит с Украиной отношения в том случае, если там начнутся боевые действия. Так что это определённо представляет собой проблему.

Я бы также хотел добавить сюда ещё один фактор. В последние 24 часа Индия объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде. Её разозлило то, что китайский военный, офицер, который участвовал в столкновении с жертвами на китайско-индийской границе, является одним из факелоносцев. Более того, Индия также заявила, что не будет транслировать на своём общественном телевидении церемонии открытия и закрытия.

Всё это говорит о том, что геополитика — несмотря на то что Китай и Россия не хотят «политизации» зимней Олимпиады — постоянно кружит над этими Играми. Джон?

Да, вы абсолютно правы. Айван, спасибо. С нами был Айван Уотсон из Гонконга.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2022 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).