Состоится в «поворотный момент для обеих сторон» — CNN о встрече Путина и Си на Олимпиаде в Пекине

На фоне ухудшения отношений с Западом как России, так и Китая первая за два года личная встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина в день открытия Олимпиады в Пекине говорит о ещё большем сближении двух стран, пишет CNN. По словам канала, саммит состоится в «поворотный момент для обеих сторон» — в условиях растущих опасений относительно российского «вторжения» на Украину, которое может затмить олимпийский миг славы Китая.

На открытии зимней Олимпиады в Пекине в пятницу 4 февраля председатель КНР Си Цзиньпин впервые за более чем 400 дней встретится с иностранными коллегами. Во главе списка почётных гостей — президент России Владимир Путин, пишет CNN.

Встреча двух лидеров, которая должна пройти в день открытия Олимпийских игр, состоится в «поворотный момент для обеих сторон». Речь идёт о российских войсках на границе с Украиной, распаляющих опасения о потенциальном вторжении, которое, несомненно, затмит важный для Китая олимпийский шанс. Кроме того, по словам канала, личная встреча Си и Путина станет новой вехой во всё более тесном партнёрстве Пекина и Москвы на фоне того, как их отношения с Западом продолжают ухудшаться.

Как напоминает CNN, Путин — один из немногих мировых лидеров, которые приедут на Олимпиаду. Ряд западных правительств, включая США, Великобританию и Австралию, объявили Играм в Пекине «дипломатический бойкот», в то время как многие другие лидеры отклонили приглашения, сославшись на пандемию.

Это значит, что эта зимняя Олимпиада в Пекине будет разительно отличаться от летней, которая состоялась в 2008 году и в ходе которой занимавший на тот момент пост президента США Джордж Буш и другие западные лидеры радостно пожимали руки китайским государственным деятелям и болели за свои национальные сборные. На этот раз Олимпийские игры скорее продемонстрируют разрыв, образовавшийся между Китаем и Западом за последние годы. Ну а встреча с Путиным, возглавляющим список высокопоставленных зарубежных гостей, опубликованный МИД КНР, напротив, указывает на сближение соседних стран.

В такой ситуации многих на Западе интересует вопрос: не повторится ли сценарий который случился в прошлый раз, когда летом 2008 года Пекин проводил Олимпиаду, а Россия «напала» на другую страну бывшего СССР, Грузию. И пока напряжённость на границе с Украиной продолжает расти, всё внимание будет сосредоточено на Путине, утверждает канал.

«Это очень напряжённый момент как в противостоянии России и Запада, так и в своём роде в противостоянии Китая и Запада», — комментирует руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

То, что эта первая личная встреча лидеров России и Китая более чем за два года, лишь подчёркивает её значимость. Как обращает внимание CNN, Си не покидал КНР с января 2020 года и всё это время принимал участие в крупных международных мероприятиях и встречах с коллегами по видеосвязи, а также на фоне ожесточённой китайской борьбы с коронавирусом весь 2021 год не принимал у себя ни одного иностранного гостя.

Тем временем Москва и Пекин всё активнее развивают сотрудничество в сфере торговли, технологий и военных учений, а также всё более прямолинейно заявляют о том, что совместными усилиями могут дать отпор западному миропорядку, в котором, по словам КНР, господствуют «так называемые альянсы и политические клики».

Хотя аналитики полагают, что Пекин, скорее всего, будет и дальше придерживаться не слишком однозначной позиции и призывать к миру в отношении любых будущих российских действий на Украине, он уже выразил поддержку призывам Москвы к НАТО об ограничении деятельности альянса у её границ. Так, в телефонной беседе с генсекретарём США Энтони Блинкеном на прошлой неделе министр иностранных дел КНР Ван И отметил необходимость серьёзно отнестись к «обоснованной обеспокоенности России в сфере безопасности».

Как подчёркивает CNN, Россия и Китай давно поддерживают друг друга в противостоянии тому, что они называют вмешательством Запада в их внутренние дела. Также, по словам Александра Габуева, сближению способствуют экономические связи, общая граница в 4 тыс. км и схожесть в природе правящих режимов. Но «секретным ингредиентом», способствующим более тесному партнёрству Москвы и Пекина в последние годы, эксперт называет одновременное усиление напряжённости в отношениях с Западом.

2021 год стал особенно успешным для российско-китайских отношений, поскольку стороны продлили 20-летний Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, достигли рекордных показателей в двусторонней торговле и объявили, что их партнёрство вышло на «самый высокий уровень» за всю историю. Однако, несмотря на совместные военные учения, Москва и Пекин по-прежнему далеки от официального военного альянса и предпочитают не вмешиваться в потенциальные конфликты друг друга.

«Хотя Пекин, вероятно, и будет демонстрировать понимание требований России в сфере безопасности к НАТО и США, а также выступать против провокаций и санкций со стороны Запада, на самом деле он не заинтересован в том, чтобы ввязываться в российские конфликты с НАТО. Политики в Москве об этом в курсе», — объясняет доцент кафедры востоковедения МГИМО Анна Киреева. Тем не менее, по мнению аналитиков, конфликт в Европе, особенно если Россия столкнётся с жёсткими западными санкциями, будет способствовать ещё большему сближению и усилению экономической зависимости Москвы от Пекина. Также Китаю было бы выгодно, если бы США переключили своё внимание с конкуренции на другие проблемы.

Как добавляет CNN, предстоящая встреча российского и китайского лидеров демонстрирует и ещё один аспект партнёрства двух стран — близкие личные отношения между Путиным и Си. В преддверии встречи в декабре глава КНР назвал российского президента «старым другом» и заявил, что «с нетерпением ждёт» возможности увидеться лицом к лицу.

«Со всеми структурными проблемами, которые делают российско-китайские отношения сложным стратегическим партнёрством, Си Цзиньпин и Владимир Путин куда более сговорчивы друг с другом» по сравнению с их предшественниками из не столь отдалённого прошлого, полагает директор Института Китая при Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета Стив Цан. На взгляд эксперта, «там есть элемент личной симпатии в том плане, что оба они сильные лидеры и оба уважают друг друга за то, чего они добились».

Как ожидается, Путин проинформирует китайского коллегу о ходе переговоров с США и НАТО, а также лидеры сосредоточатся на вопросах укрепления сотрудничества в различных областях. Как утверждает профессор политологии Университета Уиттенберг в Огайо и старший научный сотрудник Центра российских исследований при Восточно-китайском педагогическом университете Юй Бинь, личная встреча станет возможностью дать новый импульс двусторонним отношениям. «Не забывайте, что в плане личных интересов и Путин, и Си любят спорт. Они будут наслаждаться Олимпийскими играми, обсуждая мировые вопросы», — предсказывает аналитик. Он считает, что Китай может и не разделять мнение западных правительств о вероятности российского «вторжения».

Тем не менее, как настаивает CNN, вопросы о перспективе российского конфликта «с Западом и на Украине» остаются. Особенно учитывая прошлые конфликты, в которых участвовала Россия: в Грузии в 2008 году (во время Олимпиады в Пекине) и «захват»* Крыма в 2014 году (вскоре после российской же Олимпиады в Сочи).

Впрочем, как полагает Александр Габуев, сейчас всё может быть иначе. «Думаю, Россия понимает, что церемония открытия и, возможно, отчасти и сами Игры очень важны для Пекина. Россия хочет, чтобы они получили достаточно внимания со стороны СМИ, а также не хочет отвлекать внимание от встречи Путина с Си, поскольку она подкрепляет идею о том, что даже в случае санкций Россия не одна, а в партнёрстве с другой мировой сверхдержавой», — поделился эксперт.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).