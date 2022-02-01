Эксперт CNN: Китай не станет влиять на Россию по просьбе США

Пекин вряд ли будет пытаться оказать влияние на Москву, как его об этом недавно попросил Вашингтон, ведь председатель КНР Си Цзиньпин, как и Владимир Путин, хочет подорвать международный авторитет США, заявил в интервью CNN американский политолог Дэниэл Рассел. Вместе с тем, как добавил аналитик, Китай очень не хотел бы попасть под удар санкций «за компанию» с Россией, поэтому, если он и будет оказывать Москве какую-то помощь на фоне введения санкций, эта помощь будет ограниченной.

А со мной на связь из Нью-Йорка выходит Дэниэл Рассел, вице-президент Института изучения общественной политики Азии по вопросам безопасности и дипломатии. Большое Вам спасибо за то, что к нам заглянули. Давайте обсудим отношения Китая и России. США призвали Китай воспользоваться своим влиянием на Москву, дабы подтолкнуть её к дипломатическому урегулированию всей этой ситуации. Пойдёт ли Пекин на такое и какая ему от этого польза?

ДЭНИЭЛ РАССЕЛ, вице-президент по вопросам безопасности и дипломатии, Институт изучения общественной политики Азии: Не думаю, что Китай разглядит в попытке надавить на Путина от имени США какие-то преимущества. И Путин, и Си Цзиньпин в этой ситуации хотят как раз подорвать авторитет Америки, создать раскол между Вашингтоном и его союзниками как в Европе, так и в Азии. На мой взгляд, идея ослабить НАТО и посеять сомнения по поводу того, что США в состоянии защитить другие демократические страны, Си Цзиньпину нравится.

Ясно. Если вторжение — ну или частичное вторжение, или что-то другое в таком роде — всё-таки произойдёт и Запад введёт в действие те жёсткие санкции, которыми он грозил Москве, какие действия мог бы предпринять Китай, чтобы, скажем, смягчить эффект от этих санкций и как-то помочь России?

ДЭНИЭЛ РАССЕЛ: Китай много чего может предпринять, так сказать, за кулисами, чтобы заполнить образовавшиеся пустоты — то есть организовать поставки части запрещённых товаров, которые Россия уже не сможет приобретать у Запада в открытую, а также обеспечить финансовую и другие виды поддержки. Однако это создаст для Пекина реальные риски. Как мне кажется, Китай явно не хочет попасть под перекрёстный огонь, в Пекине не хотят, чтобы КНР стала мишенью для санкций США и Европы за компанию с Россией, и не желают отталкивать от себя европейцев настолько, чтобы навредить экономическим и другим стратегическим интересам Китая.

Китай, как и все остальные, внимательно следит за тем, как реагирует на всю эту ситуацию мировое сообщество, потому что у него, вероятно, есть дополнительный повод это делать. Если Путин вторгнется на Украину или в один из её регионов — например в Донбасс — и ему это в итоге сойдёт с рук, если он выдержит все карательные меры, которые к нему применят, то не придаст ли это Пекину уверенности в тайваньском вопросе?

ДЭНИЭЛ РАССЕЛ: Уверенности-то, может, и придаст, но это всё-таки не то же самое, что приблизить военное вторжение. Китай вряд ли попытается поймать момент и вторгнуться на Тайвань лишь потому, что Запад сейчас занят Украиной. Но, как вы сами говорите, если Путин сможет вторгнуться на Украину и это ему, так сказать, сойдёт с рук, если он выдержит санкции и удержится за захваченную территорию, это, разумеется, воодушевит китайских стратегов на мысль о том, что Китай, вероятно, сможет добиться того же. Вместе с тем главный принцип китайской стратегии — это побеждать, не сражаясь, так что Си Цзиньпин точно не считает такой вариант приоритетным.





Думаю, что куда более сильный эффект всё это окажет скорее не на Пекин, а на сам Тайвань — ведь если народ Тайваня увидит, что, несмотря на все усилия Вашингтона и жёсткую риторику НАТО, они так и не смогли сдержать Путина, а санкции оказались бесполезными и не заставили его отступить, то он спросит себя: «А сможем ли мы, тайваньцы, рассчитывать на помощь США в случае кризиса?» И даже не сомневайтесь — китайская пропаганда будет вдалбливать эту мысль людям в головы. Так что при таком сценарии не исключено, что тайваньские власти пойдут перед Пекином на дополнительные уступки.

Очень верно отмечено. С нами был Дэниэл Рассел. Спасибо Вам!

ДЭНИЭЛ РАССЕЛ: Вам спасибо!

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 января 2022 года.