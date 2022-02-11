ZDF: угрозы и предложение диалога — в отношениях с Москвой Берлин делает ставку на «двойную стратегию»

Германия пытается «сгладить неровности» в отношениях со своими партнёрами по ЕС и НАТО, сообщает ZDF. Именно для этого канцлер ФРГ Олаф Шольц устроил встречу с лидерами прибалтийских стран и активно говорил там о единстве и решимости, хотя его союзники и восприняли это с некоторой иронией. В отношениях с Москвой же Берлин пробует двойную стратегию: грозит ощутимыми последствиями и в то же время заявляет о готовности вести серьёзные переговоры.

За живописным мозаичным окном в российском посольстве в Берлине дипломаты и журналисты готовятся к долгой, возможно, очень долгой ночи. Российские СМИ ждут новостей с переговоров с Украиной. Есть чай, кофе и пока что ни одного намёка на то, как идут дела. На расстоянии в километр за украинским флагом ожидают переговорщика из Киева. Сегодня ближе стала война или мир?

Вдали от камер на вилле Борзиг у озера Тегель Германия и Франция посадили за один стол дипломатов враждующих государств, ближайшего советника Путина по внешнеполитическим вопросам Дмитрия Козака и Андрея Ермака, ближайшего советника Владимира Зеленского. Это вторая встреча в так называемом нормандском формате с начала наращивания Россией военных сил. Она может стать первой, которая что-то даст.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: В этой опасной для нас всех ситуации России не стоит недооценивать наше единство и решимость как партнёров в ЕС и союзников в НАТО.

То, что именно немецкий канцлер говорит о единстве и решимости, союзники в НАТО воспринимают с некоторой иронией. Когда в Брюсселе Бориса Джонсона спросили о единстве Запада, он в первую очередь упомянул о Германии.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Я поздравляю Олафа Шольца с тем, что он смог сдвинуться в сторону более жёсткой позиции по отношению к «Северному потоку — 2», как бы тяжело это нb было для немецкой экономики.

Германия пытается сгладить неровности. Вечером канцлер Шольц посылает ещё один сигнал солидарности и принимает премьер-министра Эстонии, премьер-министра Латвии и президента Литвы. Страны Балтии и Германия стоят бок о бок. Сегодня никакой критики в адрес немецкого правительства не прозвучало.

ГИТАНАС НАУСЕДА, президента Литвы: Литва благодарит Германию за решение отправить к нам 350 дополнительных солдат. Друг познаётся в беде.

КРИШЬЯНИС КАРИНЬШ, премьер-министр Латвии: С Кремлём можно вести переговоры только с позиции силы, а не c позиции слабости.

КАЯ КАЛЛАС, премьер-министр Эстонии: Между Берлином и Таллином лежат километры, но наша безопасность общая и неделимая.

Берлин ждёт, будут ли этой ночью новые сигналы из России или c Украины. Немецкое правительство пробует двойную стратегию. Шольц грозит России ощутимыми последствиями и в то же время говорит, что готов вести серьёзные переговоры.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2022 года.