Если предыдущая встреча представителей «нормандской четвёрки» в Париже вселяла осторожный оптимизм, поскольку впервые за долгое время было принято совместное заявление, то нынешний раунд общения политических советников завершился провалом. Как пишет «СТРАНА», стороны не смогли договориться ни по одному вопросу. В основном речь шла о согласовании параметров особого статуса Донбасса, однако даже само упоминание такого статуса, предусмотренного Минскими соглашениями, украинская сторона отказалась вносить в итоговый документ, из-за чего его и не смогли согласовать.

10 февраля в Берлине состоялся новый раунд переговоров «нормандской четвёрки» по Донбассу, которые затянулись на девять часов. Как пишет «СТРАНА», это была вторая с 26 января встреча Андрея Ермака и Дмитрия Козака, а также их французских и немецких коллег — политических советников лидеров стран нормандского формата. Но если предыдущая встреча в Париже вселяла осторожный оптимизм — впервые за долгое время было принято совместное заявление, — то нынешний раунд общения политических советников завершился провалом.

Стороны не смогли договориться ни по одному вопросу. В основном речь шла о согласовании параметров особого статуса Донбасса. Даже само упоминание такого статуса, предусмотренного Минскими соглашениями, Ермак отказался вносить в итоговый документ, из-за чего его и не смогли согласовать. Однако, отмечает автор материала, ещё важнее другой момент: на прошлой встрече Ермак обязался подготовить для Берлина ответ на внесённые ещё несколько месяцев назад предложения ДНР и ЛНР по имплементации политической части Минских соглашений, однако на новой встрече Ермак в привычной манере отказался от этих обещаний.

«И такой итог был в общем-то предопределён. В перерыве между встречами украинские представители официально заявили, что «Минск-2» в его политической части исполнять не будут. Единственная договорённость, да и то устная: Киев должен собрать срочное заседание трёхсторонней контактной группы и начать там обсуждение минских законопроектов». И Ермак подтвердил это в своём заявлении после встречи. Но насколько это будет реализовано — на этот счёт есть большие сомнения», — отмечает автор материала.

Как заключает издание, мирный процесс вновь резко забуксовал, и это очень тревожный сигнал. Вероятно, что в этой связи тему с «вторжением» Запад начнёт нагнетать с удвоенной силой.

«Ситуация пока колеблется между несколькими сценариями. Но точно понятно, что избежать войны с гарантией могла бы лишь реализация Минских соглашений, включая политическую часть. А на этом пути украинские власти как раз снова включили заднюю. И это не может не тревожить», — подводит итог автор статьи.