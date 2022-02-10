«Русский Донбасс» — TF1 побывал в Донецке, где платят рублями и не говорят по-украински

Жители самопровозглашённой Донецкой республики говорят на русском языке и всегда считали себя русскими, рассказывает в репортаже из Донецка журналистка TF1. Здесь уже семь лет не работают украинские банки, не используется гривна, многие получили российский паспорт и надеются на то, что в конечном итоге Донбасс присоединится к России.

Вот уже восемь лет война является привычной частью жизни Елены. Она показывает нам убежище в своём подвале, куда множество раз пряталась с семьёй во время обстрелов.

ЕЛЕНА: Мы там сидим, когда стреляют, мы там прячемся, здесь и там, потому что мы всегда сюда бежим. Война продолжается и никак не кончится.

Как и большинство жителей самопровозглашённой Донецкой республики, Елена считает, что в 2014 году войну начали украинцы. Так что с тех пор население всё больше обращается в сторону России.

ЕЛЕНА: Это паспорт Российской Федерации, потому что мы всегда считали себя русскими. У моей дочери российский паспорт, у сына, у мужа. И Донбасс присоединится (к России. — ИноТВ), я надеюсь, возможно.

К тому же все здесь говорят по-русски. Сегодня днём на историческом факультете:

ЛИЗРОН БУДУЛЬ, репортёр TF1: На каком языке вы говорите?

СТУДЕНТЫ: Русский!

А это Оксана Пенькова, которая преподаёт славянскую культуру.

ОКСАНА ПЕНЬКОВА, преподаватель истории: Ну вот а территорией Украины эта территория стала уже в советский период. Исторически мы говорим только вот на русском языке в быту и на работе…

И неудивительно, что в книжном магазине на улице Артёма можно найти только книги на русском языке — всевозможные книги.

СВЕТЛАНА, книгопродавец: Мы рождены на территории Украинской ССР, но в душе мы все русские.

В магазине неподалёку мы замечаем, что множество продуктов прибыли из России или Белоруссии. И это ещё не всё: валюта здесь также российская.

ЛИЗРОН БУДУЛЬ: Вот, пироги, хлеб, сок, фрукты, овощи — за всё платят в рублях, российской валюте.

ПРОДАВЩИЦА: А чем, вы думали, нам расплачиваться? Гривнами?

В любом случае в Донбассе теперь не найти украинской валюты. Уже семь лет все украинские банки закрыты.

Над главной улицей Донецка возвышается огромный слоган: «Мы — русский Донбасс!»