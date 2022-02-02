Кулеба: Украина исключает для Донбасса особый статус с правом вето

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба исключает возможность особого статуса Донбасса с «так называемым правом вето», которое позволило бы региону блокировать стратегические решения всеукраинского масштаба. Как передают «Вести», Кулеба также добавил, что Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключает возможность особого статуса Донбасса с так называемым правом вето, которое позволило бы региону блокировать стратегические решения всеукраинского масштаба. Как пишут «Вести», Кулеба отметил, что Россия очень хочет такого особого статуса, однако его не будет.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет», — заявил Кулеба.

По его словам, Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений.

«Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности», — добавил министр.

Как напоминает издание, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения.

«Когда они были подписаны под дулом российских пушек при наблюдении немцев и французов — всем разумным людям было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — отметил секретарь СНБО.