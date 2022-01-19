Кулеба: переговоры ЕС, НАТО, США, Украины и России за одним столом — это фантастика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не верит в возможность проведения многосторонних переговоров с участием ЕС, НАТО, США, России и Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что подобный формат — это фантастика, поскольку дипломатия так не работает.

В украинском Министерстве иностранных дел не верят в возможность многосторонних переговоров с участием Европейского союза, НАТО, Соединённых Штатов Америки, России и Украины. Как пишет «Телеканал новин 24», об этом заявил на брифинге глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Формат, в котором все сядут за один стол — ЕС, НАТО, США, Украина, Россия, Канада, Великобритания или другая желающая страна, — это фантастика. Этого не будет, так не работает дипломатия», — заявил Кулеба.

Он также добавил, что принципиально другое: чтобы во всех форматах дипломатических контактов ни один связанный с Украиной вопрос не поднимался без учёта украинской позиции. И Кулеба уверен, что сейчас всё так и есть.