Кулеба: переговоры ЕС, НАТО, США, Украины и России за одним столом — это фантастика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не верит в возможность проведения многосторонних переговоров с участием ЕС, НАТО, США, России и Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что подобный формат — это фантастика, поскольку дипломатия так не работает.
В украинском Министерстве иностранных дел не верят в возможность многосторонних переговоров с участием Европейского союза, НАТО, Соединённых Штатов Америки, России и Украины. Как пишет «Телеканал новин 24», об этом заявил на брифинге глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
«Формат, в котором все сядут за один стол — ЕС, НАТО, США, Украина, Россия, Канада, Великобритания или другая желающая страна, — это фантастика. Этого не будет, так не работает дипломатия», — заявил Кулеба.
Он также добавил, что принципиально другое: чтобы во всех форматах дипломатических контактов ни один связанный с Украиной вопрос не поднимался без учёта украинской позиции. И Кулеба уверен, что сейчас всё так и есть.
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