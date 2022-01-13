ЛIГА.net: Украина и Канада готовят «болезненный пакет сдерживания» России

Украина и Канада на уровне министров иностранных дел обсудили «сдерживание России от новой волны агрессии в Европе». Как передаёт «ЛIГА.net», в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства рассказали, что «болезненный для Москвы комплексный пакет сдерживания» включает политические и экономические шаги, а также меры в сфере безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своей канадской коллегой Мелани Жоли «сдерживание России от новой волны агрессии в Европе». Как пишет «ЛIГА.net», об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что обсуждённый министрами «болезненный для Москвы комплексный пакет сдерживания» включает политические и экономические шаги, а также меры в сфере безопасности.

Жоли подчеркнула неприемлемость требований России о гарантиях невступления Украины в НАТО. Она также заявила о непоколебимой поддержке Канадой Украины на фоне российских угроз.

Как отмечает издание, Кулеба поблагодарил Оттаву за усилия в консолидации «международного ответа на агрессию России». Министры также отдельно обсудили развитие сотрудничества в сферах обороны и безопасности и договорились активизировать взаимодействие для привлечения к ответственности за сбитый два года назад в Иране украинский самолёт Boeing 737.