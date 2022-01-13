ЛIГА.net: Украина и Канада готовят «болезненный пакет сдерживания» России

23:31
Джонсон и Столтенберг подчеркнули важность сохранения диалога с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров заявили о необходимости сохранения каналов для диалога с Россией.
23:19
На Гайдаровском форуме 14 января обсудят приоритеты экономики и налоговой системы России
Участники Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты» 14 января обсудят приоритеты экономики и налоговой системы России, а также развитие частного и государственного образования в стране.
23:17
В Белом доме выступили против введения санкций по «Северному потоку — 2»
Администрация США выступила против предложенного сенатором Тедом Крузом законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока — 2».
23:16
В Курской области мужчину приговорили к девяти годам колонии за покушение на убийство ребёнка
В Курской области мужчину, пытавшегося задушить двухлетнего мальчика, приговорили к девяти годам колонии. Об этом сообщает региональное управление СК России.
23:15
Мишина и Галлямов обновили мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов с мировыми рекордами завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы 2022 года по фигурному катанию в Таллине (Эстония).
23:13
В Белоруссии Google обязали выплатить штраф в размере около $560 тысяч
В Белоруссии компанию Google обязали выплатить штраф в размере 1,4 млн белорусских рублей (около $560 тыс.) за нарушение антимонопольного законодательства республики.
23:11
В посольстве России в США заявили о намерении добиваться освобождения россиянина Бута
Россия продолжит добиваться освобождения находящегося в тюрьме в США россиянина Виктора Бута. Об этом говорится в сообщении российского посольства в США в Facebook.
23:05
Тарасова и Морозов побили мировой рекорд среди пар на ЧЕ-2022
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили новый мировой рекорд по сумме баллов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы 2022 года по фигурному катанию в Таллине (Эстония).
23:01
Мишина и Галлямов завоевали золото ЧЕ-2022 по фигурному катанию
Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
22:57
Артемий Лебедев высказался о Моргенштерне и гранте США для блогеров в Таджикистане
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал информацию о создании рэпером Алишером Моргенштерном своего Telegram-канала и выделении США гранта на обучение блогеров в Таджикистане.
22:49
Воробьёв рассказал о росте показателей заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
В Подмосковье за последние три дня число случаев коронавируса увеличилось в два раза. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1».
22:46
«Фиорентина» обыграла «Наполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии
«Фиорентина» нанесла поражение «Наполи» в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Италии по футболу.
22:34
Врач Водовозов рассказал об особенностях штамма «омикрон»
Врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов рассказал об особенностях штамма «омикрон».
22:33
Специалист Лебедев спрогнозировал ситуацию на рынке страхования в 2022 году
Основатель проекта «Calmins.com — Обдуманное страхование» Денис Лебедев спрогнозировал ситуацию на рынке страхования в 2022 году.
22:32
Терапевт Водовозов рассказал о факторах, влияющих на уровень заболеваемости коронавирусом
Врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов рассказал о факторах, влияющих на уровень заболеваемости коронавирусом.
22:32
Воробьёв заявил о возможности введения мер в Подмосковье при ухудшении ситуации с COVID-19
Власти Подмосковья готовы ввести ограничительные меры из-за распространения коронавируса при осложнении эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1».
22:30
Начался окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»
Начался окружной этап фестиваля детских и молодёжных творческих коллективов «Театральное Приволжье».
22:29
В Приморье завершили расследование дела об организации и проведении азартных игр
В Хасанском районе Приморского края завершили расследование уголовного дела против семи участников организованной преступной группы, обвиняемых в организации и проведении азартных игр.
22:29
Посольство США в Киеве поздравило Украину с успешным запуском спутника «Сич-2-30»
Американское посольство в сообщении в Twitter поздравило Украину с успешным запуском спутника «Сич-2-30».
22:27
Невролог Маркелов рассказал о возможных причинах головной боли из-за смены погоды
Врач-невролог сети клиник «Поликлиника.Ру» Глеб Маркелов рассказал о возможных причинах головной боли из-за смены погоды.
22:27
Столтенберг обсудил с Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе.
22:27
В Москве ночными автобусами за год воспользовались более 1 млн пассажиров
В столице за год услугами ночных автобусов воспользовались более 1 млн пассажиров. Эти цифры вдвое превышают показатели 2020 года.
22:25
Вирусолог Баранова рассказала о ситуации с лечением пациентов с коронавирусом в США
Вирусолог, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о ситуации с лечением пациентов с коронавирусом в США.
22:22
Объявлен расширенный состав женской сборной России по хоккею на Игры-2022
Тренерский штаб женской сборной России по хоккею назвал расширенный состав национальной команды для подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
22:18
Глава Пентагона Остин обсудил с украинским министром Резниковым оказание военной помощи
Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым военную поддержку Украины со стороны США.
22:07
Психолог Попова рассказала, в каком возрасте детям можно начинать использовать смартфоны
Клинический психолог, психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Елена Попова рассказала, в каком возрасте детям можно начинать использовать смартфоны.
22:06
Вирусолог Чумаков спрогнозировал ситуацию с пандемией на фоне омикрон-штамма
Член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о ситуации с пандемией на фоне распространения омикрон-штамма.
22:05
Россия обыграла Литву в стартовом матче мужского ЧЕ по гандболу
Сборная России нанесла поражение команде Литвы в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2022 года среди мужских команд.
21:54
IIHF не разрешит хоккеистам НХЛ принимать участие в ОИ в индивидуальном порядке
Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) не намерено давать согласие на участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
21:52
Врач Водовозов дал советы по мерам безопасности на фоне штамма «омикрон»
Врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов дал советы по мерам безопасности на фоне распространения штамма «омикрон».
21:51
В Удмуртии рассказали о готовности к возможному приходу штамма «омикрон»
Система здравоохранения Удмуртии готова к возможному приходу штамма «омикрон», заявили в пресс-службе республиканского Минздрава.
21:51
Посол Келин заявил, что сохраняет оптимизм по переговорам о гарантиях безопасности
Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что у западных участников переговоров по гарантиям безопасности разум возобладает.
21:38
СК возбудил дело после гибели двух рабочих при падении лифта в Президент-отеле в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих при падении лифта во время проведения ремонтных работ в Президент-отеле в Москве.
21:32
Правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента
Правительство Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой получило вотум доверия в нижней палате парламента.
21:32
Губерниев ждёт полный пьедестал россиянок в одиночном катании на Играх-2022
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты россиянок в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.
21:24
Двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-отеле» в Москве
Двое рабочих погибли в результате падения лифта во время проведения ремонтных работ в «Президент-отеле» в Москве.
21:15
Драчёв: жаль, что не смогли завоевать максимальную квоту биатлонистов на ОИ
Бывший президент Союза биатлонистов России (РФС) Владимир Драчёв прокомментировал отсутствие полной квоты у мужской сборной на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.
21:08
Эрдоган заявил о нацеленности Турции на полноправное членство в ЕС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нацелена на полноправное членство в Евросоюзе, однако процесс вступления затягивается.
21:00
В России заблокировали более 2 тысяч поддельных сайтов банков за 11 месяцев
В России за 11 месяцев 2021 года Центробанк заблокировал 2060 поддельных сайтов банков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Банка России.
20:57
Самедов: Ещенко станет связующим звеном с тренерским штабом «Спартака»
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о решении защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко завершить карьеру футболиста и войти в тренерский штаб красно-белых.
20:56
Запущенные Falcon 9 спутники начали развёртывание на орбите Земли
Запущенные ракетой Falcon 9 спутники, среди которых украинский космический аппарат «Сич-2-30», начали развёртывание на орбите Земли.
20:55
Диетолог Голушко дала рекомендации по питанию при снижении веса
Врач-диетолог, нутрициолог, эксперт NL International Наталья Голушко дала рекомендации по питанию при снижении веса.
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Джоанна Стингрей рассказала, как тайно вывозила из СССР в США рок-пластинки
Музыкальный продюсер Джоанна Стингрей поделилась воспоминаниями о том, как вывозила из Советского Союза в США рок-пластинки.
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Эксперт рынка недвижимости Кричевский рассказал, как сэкономить на ипотеке
Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, как сэкономить на ипотеке.
20:51
В России цены на полиграфические и рекламные услуги за год выросли на 67%
Наиболее заметный рост цен в России по итогам 2021 года зафиксирован в сфере полиграфических и рекламных услуг. Цены в этой области выросли на 67%.
20:50
В МЧС предупредили о ветре и гололедице в Севастополе 14 января
В Севастополе 14 января ожидаются облачная погода, сильный ветер и гололедица.
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За сутки в Ленинградской области выявили 243 случая коронавируса
В Ленинградской области за сутки зафиксировали 243 случая инфицирования коронавирусом.
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Эксперты рынка недвижимости дали прогноз по ипотечным ставкам
Исполнительный директор RD Residence Людмила Кондрашова дала прогноз по ипотечным ставкам.
20:49
В ТиНАО намерены построить 185 км дорог до конца 2024 года
До конца 2024 года в ТиНАО построят ещё 185 км дорог. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
20:48
Посол Келин: Россия не пойдёт на уступки по гарантиям безопасности
Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона не пойдёт на уступки в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности.