Корреспондент: Кулеба раскритиковал Германию за сомнения в перспективе вступления Украины в НАТО

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о том, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Как передаёт «Корреспондент», Кулеба подчеркнул, что сегодня нельзя ставить под сомнения перспективы евро-атлантической интеграции Украины и настоящей поддержкой для Украины стало бы, наоборот, лидерство Германии в вопросе принятия страны в НАТО.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Как передаёт «Корреспондент», об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter .
«Не на повестке дня ставить под сомнения перспективы евро-атлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех», — подчеркнул Кулеба.
Как напоминает издание, Германия собирается передать Украине 5 тыс. военных касок, однако власти страны по-прежнему продолжают блокировать предоставление Киеву оборонительного вооружения.
В свою очередь, Польша и Латвия раскритиковали политику Германии в отношении России. Представители стран осудили лоббирование немецким правительством «Северного потока — 2» и блокировку поставок оружия на Украину.
В пресс-центре «Парламентской газеты» обсудили ситуацию с бездомными животными. В частности, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что в профильную рабочую группу поступило около 30 тыс. обращений за два дня. Их проанализируют и обобщат, а также проработают вопрос ужесточения ответственности.
Украинский президент Владимир Зеленский считает ошибкой информационное нагнетание ситуации вокруг «российской угрозы» у границ Украины. По его словам, Белый дом постоянно обостряет эту тему, вследствие чего это вызывает «мощную реакцию в мире».
Эксперт по энергетической безопасности Борис Марцинкевич прокомментировал сообщения о том, что власти Евросоюза и Великобритании разрабатывают пакет санкций на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины.
Россия расширила список представителей стран Евросоюза и институтов ЕС, которым запрещён въезд в страну. Нота об этом направлена в представительство Европейского союза. В перечень таких лиц попали руководители отдельных европейских ЧВК и представители структур, которые несут ответственность за ущемление прав русскоязычных жителей и СМИ.
МИД России рассчитывает, что власти Грузии примут все меры, чтобы не допустить повторения инцидентов в отношении российского представительства в Тбилиси, около которого грузинская оппозиция провела антироссийскую политическую акцию.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил, что один из крупнейших производителей чипсов и снеков в России — компания PepsiCo — откажется от использования неперерабатываемого пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году.