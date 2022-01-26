Вести: Украина поддерживает идею создания альянса с Великобританией и Польшей

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает создание черноморско-балтийской оси — альянса с Польшей и Великобританией. Как передают «Вести», Кулеба добавил, что Украина активно работает над созданием этого альянса и в скором времени следует ожидать новостей по данному поводу.

Украина поддерживает создание черноморско-балтийской оси — альянса с Польшей и Великобританией. Как пишут «Вести», об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Мы ищем новую конфигурацию. В украинской внешней политике давно есть идея черноморско-балтийской оси, поэтому, безусловно, такой союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить», — рассказал глава МИД.

Он добавил, что Украина активно работает над созданием этого альянса. По словам министра, Великобритания серьёзно включилась в этот процесс.

«В скором времени, я думаю, будут новости», — отметил глава МИД.

Как напоминает издание, ранее Великобритания предложила создать трёхсторонний альянс с Украиной и Польшей. Совет по геополитической стратегии Великобритании в Twitter опубликовал карту трёхстороннего союза, на которой изображена ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а Россия и Белоруссия отмечены как враждебные государства.