Вести: Украина поддерживает идею создания альянса с Великобританией и Польшей

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает создание черноморско-балтийской оси — альянса с Польшей и Великобританией. Как передают «Вести», Кулеба добавил, что Украина активно работает над созданием этого альянса и в скором времени следует ожидать новостей по данному поводу.
Украина поддерживает создание черноморско-балтийской оси — альянса с Польшей и Великобританией. Как пишут «Вести», об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
«Мы ищем новую конфигурацию. В украинской внешней политике давно есть идея черноморско-балтийской оси, поэтому, безусловно, такой союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить», — рассказал глава МИД.
Он добавил, что Украина активно работает над созданием этого альянса. По словам министра, Великобритания серьёзно включилась в этот процесс.
«В скором времени, я думаю, будут новости», — отметил глава МИД.
Как напоминает издание, ранее Великобритания предложила создать трёхсторонний альянс с Украиной и Польшей. Совет по геополитической стратегии Великобритании в Twitter опубликовал карту трёхстороннего союза, на которой изображена ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а Россия и Белоруссия отмечены как враждебные государства.
При инфицировании коронавирусом среди детей наблюдается заболевание бронхов. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.
Компьютеры, собранные на базе российских процессоров «Байкал-М», поступят в розничную продажу в первом полугодии 2022 года. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на техдиректора компании по производству компьютеров iRU Дениса Анциферова.
Более 40 немецких экспертов в области международной политики в открытом письме заявили о необходимости отказа от конфронтации с Россией и отметили важность реанимации международных форматов переговоров и соглашений.
Украинская сторона не заинтересована в реальной деэскалации ситуации на линии разграничения в Донбассе, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах по урегулированию конфликта Мария Ковшарь.
Глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал неполным отчёт международной организации гражданской авиации (ИКАО) о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в 2021 году в Минске из-за сообщения о минировании.
Исследование вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от шести до 11 лет потребует около трёх месяцев, заявил в эфире канала «Россия 24» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Российский Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой. К ним привлекут до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения. В частности, в учениях участвует носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков». Во время учений будут отработаны способы ведения морского боя и боевых действий в Арктическом регионе.