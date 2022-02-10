«Украина уничтожила Донбасс» — France 2 пообщался с жителями посёлка-призрака в ДНР

Несмотря на временное затишье, война в Донбассе ещё не окончена: корреспондент France 2 побеседовал с жителями опустевшего и разрушенного посёлка Октябрьский, который находится в нескольких сотнях метров от передовой. Они рассказали, что продолжают жить в страхе за свою жизнь, опасаются украинских снайперов и при первой тревоге прячутся в крошечные подвалы.

На сотни метров — только обрушившиеся крыши и разбитые фасады. Мы находимся в маленьком посёлке Октябрьский. Здесь война приостановлена, но это всё равно война. Опасность представляют снайперы.

ВОДИТЕЛЬ: Конечно, они могут (нас видеть. — ИноТВ). До Украины в ту сторону только 800 метров. Я не поеду дальше, у меня внуки молодые.

В 2014—2015 годах здесь шли особенно ожесточённые бои за контроль над аэропортом. От него остались только эти руины вдалеке. С тех пор в Октябрьском царит атмосфера деревни-призрака.

ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО: Где-то в этом районе ещё живут две семьи и всё.

ЛЮК ЛАКРУА, спецкорреспондент в Донецкой области: А что случилось?

ЖИТЕЛЬНИЦА ОКТЯБРЬСКОГО: Как случилось? Война случилась. Украина уничтожила Донбасс.

Уже восемь лет часть Донбасса находится под контролем сепаратистов. Столкновения с армией Киева продолжаются по всей линии соприкосновения.

Здесь, среди покинутых домов, живёт Елена Дергачёва. Она не может уехать.

ЕЛЕНА ДЕРГАЧЁВА, жительница Октябрьского: У нас нет денег, вы понимаете? У меня нет денег.

Так что у неё нет другого выбора, кроме как оставаться здесь, в двух километрах от передовой.

ЕЛЕНА ДЕРГАЧЁВА: Сюда прилетало, окна мы вставляли. Мины падали вот здесь вот. Всё сожгли тут мины.

В настоящее время боевые действия случаются реже, но страх никуда не делся.

ЕЛЕНА ДЕРГАЧЁВА: Конечно, нам страшно. Просто… Никому мы не нужны (плачет).

Она настаивала, чтобы мы вошли к ней в дом и кое-что увидели.

ЛЮК ЛАКРУА: А что это?

ЕЛЕНА ДЕРГАЧЁВА: Подвал. Мы здесь прячемся.

Несколько квадратных метров, куда спускается вся семья при первой тревоге.

ТАТЬЯНА АНИЕНКО, жительница Октябрьского: Мы сюда залазим. Сюда сажусь я со своим сыном, здесь мама, а здесь бабушка. Трудно с ребёнком прятаться, конечно. Не только трудно, тревожно: он не боится, но спрашивает, когда мужчины прекратят грохотать.

В этом посёлке война, кажется, не пожалела никого.

ЛЮК ЛАКРУА: Эту старинную церковь разрушили в 2014—2015 годах: после ожесточённых боёв сражающиеся сепаратисты отступили сюда. Вы видите, что прямо рядом начали строить новую церковь, несмотря на то что линия фронта проходит всего в нескольких сотнях метров в этом направлении.