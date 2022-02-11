ПН: Украина опустилась в рейтинге демократических стран мира

Согласно данным ежегодного отчёта Economist Intelligence Unit, Украина заняла 86-е место в мире в рейтинге демократий и оказалась в блоке стран с так называемыми гибридными демократиями. Как передаёт «Перший незалежний», в прошлогоднем исследовании Украина занимала 79-е место.
Украина заняла 86-е место в мире в рейтинге демократий и оказалась в блоке стран с так называемыми гибридными демократиями. Как передаёт «Перший незалежний», об этом говорится в ежегодном отчёте Economist Intelligence Unit.
Отмечается, что 86-е место Украина разделила вместе с Мексикой. Всего обе страны набрали по 5,57 балла.
Украина опережает Мексику в таких категориях, как «избирательный процесс и плюрализм» и «политическая культура». Однако Мексика имеет более высокие баллы в сферах «функционирование правительства» и «политическое участие». Одинаковое количество баллов страны получили в направлении «гражданские свободы».
Также в блоке «гибридных режимов» оказались Гонконг, Армения, Грузия, Турция и другие.
В прошлогоднем рейтинге Украина имела 5,81 балла и занимала 79-е место. При этом самый высокий рейтинг Украины был зафиксирован в 2006—2008 годах (6,94 балла), а самый низкий — в 2014 году (5,42). К демократическим режимам относятся страны, которые имеют 6 баллов и выше.
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