DT: новая разновидность «омикрона» заразнее, но вакцины против неё эффективнее
Подвариант штамма коронавируса «омикрон» BA.2 заразнее, однако существующие вакцины показывают против него высокую эффективность, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на первые официальные данные Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании.
По данным агентства, на данный момент в Англии методом геномного секвенирования подтвердили 1072 случая BA.2 — таким образом, всего за неделю число случаев новой мутации в стране возросло вдвое. Неизвестно, насколько тяжело у них протекает заболевание, однако эксперты утверждают, что пока беспокоиться не о чем.
Несмотря на то что по сравнению с подвариантом «омикрона», который преобладает в большинстве стран и носит номенклатурное название BA.1, число случаев заражения BA.2 сравнительно невелико, новая мутация отличается высокой скоростью распространения.
Предполагается, что при заражении BA.2 возрастает передача вируса контактно-бытовым путём. Так, за период с 27 декабря по 11 января 13,4% случаев заражения произошло через поверхности или предметы обихода, по сравнению с 10,3% у исходного подварианта.
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