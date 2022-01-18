CNN: школы Европы и США не готовы к эпидемии COVID-19 среди детей

После рождественских и новогодних праздников школьники вернулись к учёбе, и во многих странах стали отмечать рост показателей заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних, рассказывает CNN. Эксперты указывают, что многие школы, особенно в Великобритании, не смогли подготовиться к волне «омикрона» и ввести строгие профилактические меры (маски, тестирования, проветривания), а правительствам советуют рассмотреть обязательную вакцинацию детей 5—11 лет на национальном уровне.

На фоне рекордных показателей заболеваемости и госпитализаций миллионы британских учеников вернулись в школы после рождественских и новогодних каникул, пишет CNN. Хотя сложившаяся ситуация вызывает у родителей и учителей мрачное чувство дежавю, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил не вводить локдаун, как в прошлом году, а «пережить» волну «омикрона» с минимальными ограничениями. Глава государства также решил не закрывать школы: по его словам, дистанционное обучение негативно влияет на психическое здоровье детей и их успеваемость.

В то же время основные профсоюзы учителей утверждают, что правительство сделало недостаточно для обеспечения безопасности классов: они требуют финансовой помощи для закупки очистителей воздуха, моментальных тестов на COVID-19 и учителей на замену. Перед возвращением детей в школу департамент образования сделал обязательными тестирования два раза в неделю и временный масочный режим для учеников средней и старшей школы. Также чиновники заявили, что предоставят 7 тыс. очистителей воздуха для тех школьных помещений, где невозможно открывать окна, — примерно по одному в каждую третью британскую школу. Для решения проблемы с нехваткой учителей министр образования предложил объединять классы, а также призвал вернуться на работу преподавателей-пенсионеров.

Набирающая обороты волна «омикрона» ставит под удар ветхую инфраструктуру, которая держала школы на плаву весь прошлый год, рассказывает издание. Новый вариант привёл к рекордному росту заболевания среди детей в Соединённом Королевстве, некоторых странах Европы и США, а также угрожает нарушить шаткий баланс, благодаря которому удавалось не закрывать школы полностью в 2021 году, а ограничиться отдельными классами. Теперь можно ясно увидеть, как мало было сделано для защиты учеников: учителя, несмотря на холод, в основном прибегают к проветриваниям и часто сверяются с показаниями прибора по определению уровня углекислого газа в помещениях.

В американские больницы поступает больше детей, чем за всё время пандемии. Администрация Байдена утверждает, что у школ есть необходимое оборудование, чтобы продолжать работу, однако некоторые чиновники предпочитают перестраховаться и отложить начало нового семестра. В Чикаго профсоюз учителей раскритиковал небезопасную обстановку в государственных школах и вынудил закрыть их ещё на неделю.

В школах могут возникать очаги коронавируса, однако исследователи из Великобритании, Австралии, США и Италии пришли к выводу, что распространение болезни среди детей в учебных заведениях обычно ниже или, по крайней мере, не выше, чем в целом среди населения при соблюдении масочного режима. В то же время экспертам только предстоит увидеть, сможет ли более заразный штамм «омикрон» изменить их расчёты и привести к резкому скачку заражений в классах. При этом отмечается, что хотя у детей реже развивается тяжёлая форма COVID-19, они всё равно могут сильно заболеть и умереть. Болезнь также может привести к серьёзным осложнениям у подрастающего поколения — например, смертельно опасному мультисистемному воспалительному синдрому или постковидному синдрому. Хотя «омикрон» вызывает более мягкое течение болезни, чем предыдущие варианты, предварительные исследования заставляют предположить, что он может больше поражать верхние дыхательные пути, что особенно опасно для маленьких детей и грозит перейти в круп или бронхиолит.

За два года пандемии специалисты в области здравоохранения выяснили, какие меры позволяют обезопасить школьные классы: вакцинация, масочный режим, регулярное тестирование, отслеживание контактов, система «пузыря», изоляция и улучшенная вентиляция помещений. В начале декабря директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что маски, проветривания и тестирования должны стать стандартными мерами для всех начальных школ, а вакцинацию детей должны рассматривать на национальном уровне.

В США только около 17% детей 5—11 лет прошли полную вакцинацию, при этом, по информации директора Центра по контролю и профилактике заболеваний, большинство госпитализированных детей не привиты. Множество европейских стран начали вакцинацию детей 5—11 лет в середине декабря, но Великобритания лишь недавно начала прививать детей из категории риска. Директор отделения клинических операционных исследований в Университетском колледже Лондона Кристина Пейджел считает решение отложить вакцинацию британских детей ошибкой, которая приведёт к ещё одному семестру с коронавирусом и повышенному риску для родителей и учителей. По данным национальной статистической службы, в Великобритании после возвращения с каникул каждый десятый ребёнок 2—11 лет болеет COVID-19, в то время как среди взрослых заражён только каждый 15-й. Пейджел предполагает, что в скором времени страну ожидает всплеск случаев коронавируса среди детей, а через месяц-два — среди учителей и родителей. Она обвиняет британское правительство в невнимании к заболеваемости среди детей и считает, что чиновники не смогли ввести профилактические меры, которые с успехом применяются в других странах: Норвегии, Японии, а также Франции, Испании, Италии и Германии.

Результаты свежего немецкого исследования подтвердили, что введение масочного режима для детей и взрослых в школах значительно сокращает передачу вируса и вспышки заболевания: обычно крупные очаги возникают, если нулевым заболевшим был взрослый. Однако даже в таких странах, как Франция, где в школах обязаны соблюдать все профилактические меры, опасаются неподконтрольного распространения коронавируса в учебных классах. Проведённый в декабре анализ школьных протоколов во время весенней волны показал, что самым эффективным способом уменьшить число закрытых классов является регулярное тестирование и вакцинация против COVID-19. Также авторы работы предполагают, что среди школьников распространение вируса выше, чем в обществе в целом, что повышает риск заражения членов семьи, пишет CNN.