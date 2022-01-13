France 24: отчаялись, устали и разозлены — французские учителя бастуют против антикоронавирусной политики властей в школах

Во Франции в четверг состоялась масштабная забастовка учителей, из-за которой прекратили работу 50 процентов всех начальных школ в стране, передаёт France 24. Как уточняется в материале канала, педагоги выступают против политики правительства по борьбе с коронавирусом в школах — власти настолько часто меняют правила, что учителя просто не успевают обеспечивать их соблюдение.

В четверг свои двери закрыла половина всех начальных школ Франции: французские учителя в массовом порядке включились в забастовку, цель которой — выразить протест против антикоронавирусных мер для школ, которые правительство регулярно меняет.

Последнюю смену стратегии власти осуществили на фоне резкого роста заражаемости коронавирусной инфекцией среди детей в связи с распространением обладающего высокой заразностью штамма «омикрон». Теперь школьникам разрешили в случае обнаружения коронавируса у их одноклассников вместо прохождения ПЦР-тестов использовать тест-наборы для самостоятельного тестирования.

Между тем учителям постоянные изменения правил надоели — они признаются, что просто не поспевают за новшествами.

ЭЛИЗАБЕТ АЛЕН-МОРЕНО, национальный секретарь профсоюза учителей SE-UNSA: Мы отчаялись, устали и разозлены. Нам ничего не объясняют. Семьи и учителя готовы делать то, что от них просят — но лишь при том условии, что они будут знать, зачем всё делается. А теперь вообще получилась бессмыслица: с какой стати у нас стратегия меняется каждые три дня?

Правительство, впрочем, менять новые правила не стало, заявив, что они помогут упростить процесс тестирования для родителей и учителей, а также — что важнее — позволят не закрывать школы.

ГАБРИЭЛЬ АТТАЛЬ, официальный представитель правительства Франции: Понять новую стратегию нетрудно — она позволит сократить время ожидания и даст пространство для манёвра, при этом поставив во главу угла заботу о здоровье граждан. Мы делаем выбор в пользу того, чтобы школы оставались открытыми. Мы выбираем не более лёгкий вариант в виде закрытия школ, а более сложный — дать им возможность продолжить работу.

В профсоюзе, организовавшем проходящую в четверг забастовку, заявляют, что изменения стратегии создают риск и для учеников, и для учителей, и для их семей, а также несут угрозу для качества образования детей.

В начале нынешней недели по всей Франции из-за обнаружения случаев коронавирусной инфекции на карантин отправили десять тысяч школьных классов — то есть около 10 процентов всех классов в начальных школах страны.

Дата выхода в эфир 13 января 2022 года.