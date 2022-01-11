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Euronews: ЕС приходится наращивать производство тестов на фоне новой волны заражений

Число заражений COVID-19 в странах Европы продолжает быстро расти, поэтому требуется проводить всё больше тестов на коронавирус и наращивать производство наборов для тестирования. Проблема распространения коронавируса осложняется и тем, что зимние каникулы у миллионов школьников подошли к концу и им пора вернуться в классы, передаёт Euronews.

В Австрии заметно увеличилось число желающих сдать тест на коронавирус. Местные власти потребовали, чтобы все школьники после каникул предоставили справку об отсутствии вируса. В результате у пунктов тестирования образовались длинные очереди. 

Спрос на тесты вырос по всей Европе, где всё больше людей подхватывают ковид, что связано с повышенной заразностью штамма «омикрон». Проблема также обостряется в связи с тем, что у миллионов школьников подошли к концу зимние каникулы — и они возвращаются за парты. Подобная картина наблюдается в Германии, Греции, Испании, Италии, Бельгии, Хорватии и Великобритании. 

Во Франции власти разрешили продажу наборов для самостоятельного тестирования в универмагах, чтобы людям не требовалось выстраиваться в очереди у аптек. Стремясь не допустить дефицита, здесь наращивают производство тест-наборов. В частности, компания NG Biotech, прежде выпускавшая за месяц полмиллиона наборов, теперь выпускает пять миллионов.

Дата выхода в эфир 10 января 2022 года.

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Euronews Франция Европа
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