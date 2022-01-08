N-TV: канцлер Австрии заразился коронавирусом после ревакцинации

Канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру в ближайшие дни придётся заниматься государственными делами из дома, сообщает немецкий телеканал N-TV. Тест политика на коронавирус показал положительный результат, несмотря на пройденную ревакцинацию. Тем не менее Нехаммер чувствует себя хорошо и уверяет, что никаких симптомов болезни у него не наблюдается.

Коронавирус настиг главу правительства Австрии: канцлеру Нехаммеру в ближайшие дни придётся работать без личных контактов с внешним миром, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Тест на коронавирус у австрийского канцлера Карла Нехаммера показал положительный результат. Ведомство канцлера в Вене сообщило, что Нехаммер трижды делал прививку и никаких симптомов заболевания у него не наблюдается. Сейчас он находится на домашнем карантине и ведёт дела из дома с помощью видеоконференций и телефонных звонков. В ближайшие дни он не будет присутствовать на общественных мероприятиях и контактировать с другими людьми.

Тесты супруги и детей Нехаммера в пятницу показали отрицательные результаты. Сам политик заявил, что чувствует себя хорошо и не видит причин для беспокойства. Все, с кем он контактировал в последнее время, были проинформированы.

Канцлер Австрии призвал соотечественников вакцинироваться и ревакцинироваться. По его словам, это «с высокой вероятностью защищает от тяжёлого протекания» болезни. Глава австрийского правительства считает, что заразился вечером в среду от сотрудника службы безопасности, который на следующий день также показал положительный тест на коронавирус.

На пресс-конференции в четверг Нехаммер был в защитной маске за перегородкой из плексигласа. На состоявшейся встрече он объявил о новых мерах по борьбе с пандемией, которая сейчас свирепствует в Австрии в связи с распространением высокозаразного штамма «омикрон». Кроме того, Нехаммер продвигал планы по вводу обязательной вакцинации со следующего месяца, сообщает немецкий телеканал N-TV.