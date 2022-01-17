Le Figaro: рекорд с весны — в школах Франции закрыто более 14 тысяч классов

Во Франции на временный карантин ушло рекордное число школьных классов — 14 380, что составляет 2,73% по всей стране, пишет Le Figaro. После рождественских каникул в школах резко выросла заболеваемость из-за волны «омикрона», за неделю среди учеников выявили свыше 300 тысяч новых случаев коронавируса.

В пятницу во французских школах из-за COVID-19 не училось 14 380 классов — рекорд с весны 2020 года, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Министерства образования.

Как рассказывает издание, до рождественских каникул закрыто было только 2970 классов, однако после возобновления учёбы их число резко выросло из-за волны варианта «омикрон» и теперь составляет 2,73% всех классов по стране. Для сравнения, в апреле прошлого года этот показатель преодолел отметку в 11 тыс., после чего во французских школах ввели длительный карантин.

Сейчас не работает 226 общеобразовательных заведений (0,38% по стране), уточняют в Минобразовании. В школах растёт заболеваемость: за последнюю неделю зафиксировано 331 775 случаев коронавируса среди учеников и 25 571 случай среди преподавательского состава. Чехарда с санитарными протоколами вызвала раздражение у преподавателей и других работников сферы образования, которые в четверг провели массовую забастовку. После неё правительство обещало обеспечить школы масками FFP2 и учителями на замену тем, кто заболел.

Профсоюз учителей Sud Éducation посчитал обещания властей недостаточными и в пятницу призвал провести новую забастовку 20 января. Участники требуют срочного пополнения кадров, переноса запланированных на март выпускных экзаменов по специальности и выделения бюджетных средств на нужды образовательной системы, пишет Le Figaro.