FAZ: ни дня без рекордов — в Германии впервые зафиксировано более 100 тысяч случаев заражения за сутки
Длинная очередь перед городским центром тестирования на коронавирус в Берлине. Чтобы сдать бесплатный ПЦР-тест, люди ждут больше часа. Ранее они получили положительный результат экспресс-теста или вступили в контакт с лицами, заражёнными коронавирусом.
Ситуация по всей стране не отличается от столичной. Уровень заболеваемости коронавирусом за сутки впервые превысил отметку 100 000. По данным Института имени Роберта Коха, в среду число новых случаев заражения за последние 24 часа достигло 112 323. Неделю назад это значение составляло около 80 000. Речь идёт о новом суточном максимуме.
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