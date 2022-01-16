Das Erste: лаборатории Германии работают на пределе возможностей из-за «омикрона»

Волна «омикрона» ещё не достигла своего пика, однако уже привела к тому, что лаборатории работают на пределе возможностей, передаёт немецкий телеканал Das Erste. В крупнейшую лабораторию Гамбурга ежедневно поступают несколько тысяч тестов ПЦР. Сотрудники работают на износ, многие не выдерживают нагрузки и уходят домой. Между тем, число заболевших ещё будет расти, и работы у специалистов только прибавится.

Одного «омикрон» добился уже сейчас, хотя его распространение ещё далеко не достигло кульминации: лаборатории, анализирующие тесты на коронавирус, работают на пределе возможностей. При этом в будущем, при растущем числе заражений, появится намного больше людей, которые хотят или которым нужно сделать тест ПЦР. В крупнейшей лаборатории Гамбурга проводится анализ 4 тысяч проб ежедневно. Это действует не только на нервы, но и, в буквальном смысле, на мышцы. Андреас Хильмер получил редкую возможность заглянуть в эту лабораторию и показал, как её сотрудникам приходится действовать в необычных обстоятельствах.

Работа в лаборатории протекает примерно так же оживлённо, как в пчелином улье. Куда ни посмотрит руководитель — повсюду ожидают анализа тесты ПЦР.

ЙЕНС ХАЙДРИХ, владелец лаборатории: Вот здесь у нас тесты на коронавирус, которые ожидают обработки. Как вы можете видеть, всё с пометкой «коронавирус», «коронавирус», здесь ещё немного проб мочи, но в основном это тесты ПЦР.

На верхнем этаже занимаются преимущественно анализами мочи — специалисты за работой. На нижний этаж постоянно поступают всё новые и новые горы тестов на коронавирус — сизифов труд, потому что каждый день это тысячи тестов ПЦР. Клиники, станции, занимающиеся анализом тестов, частные лица — этот груз ложится на многих, а кризис продолжается.

БИРГИТ ХАГЕНА, ведущий ассистент по медицинской технической работе: У нас сейчас дел невпроворот, при этом все помогают друг другу. Есть люди, которые плачут, которые не выдерживают, которые уходят домой. Они настолько перегружены, что им действительно необходима пауза.

Потом появляется новая поставка.

ЙЕНС ХАЙДРИХ: На мониторе можно видеть, что снова поступили новые тесты.

Против всех этих стрессов руководитель лаборатории специально устроил наверху, под самой крышей, комнату для отдыха. Дважды в неделю сюда приходит массажист для перерабатывающей команды, анализирующей тесты ПЦР: он делает массаж, помогающий после постоянно повторяющихся движений при проведении анализов.

ЙЕНС ХАЙДРИХ: Именно когда вы совершаете такое движение, вот здесь, в мускулатуре основания большого пальца, у вас накапливается напряжение, и некоторые вечером вообще не могут разогнуть руку.

Огромные количества, высокая точность и абсолютная концентрация — в сменном режиме, с шести часов утра до полуночи — лаборатория работает на пределе возможностей. В машинном отделении тестирования человечность тоже постоянно играет свою роль.

ЙЕНС ХАЙДРИХ: За каждой пробой стоит чья-то судьба, страх, пациент, ребёнок, пожилая женщина, которая надеется, что у неё нет «омикрона» или «дельты».

Покой, наконец, находится за рабочим столом: руководитель лаборатории читает список результатов работы своей лаборатории. Красных пометок слишком много. Каждый третий тест — положительный. По большей части, это «омикрон».

ЙЕНС ХАЙДРИХ: Здесь мы видим, что всё это — положительные результаты. Вот это — положительный тест на коронавирус. Вот ещё один положительный тест. Здесь у нас маленький ребёнок, у него «омикрон». Надо поскорее позвонить его матери.

Тем важнее для команды, чтобы тесты ПЦР, которых становится всё меньше, использовались теми, кому они срочно необходимы.

БИРГИТ ХАГЕНА: Те, кто просто хочет знать, или те, кто, например, хочет в отпуск, — мы действительно просто не можем сейчас всего этого делать. Тесты должны делать те, у кого в самом деле есть какие-то жалобы на здоровье.

И именно для таких людей они выйдут на работу и завтра в свою лабораторию, анализирующую тесты на коронавирус.

Дата выхода в эфир 14 января 2022 года.